Общие боевые потери РФ с начала войны – около 625 260 человек (+1270 за сутки), 8636 танков, 17 804 артсистемы, 16 897 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 625 260 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 625260 (+1270) человек,

танков - 8636 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 16897 (+19) ед,

артиллерийских систем - 17804 (+30) ед,

РСЗО - 1180 (+2) ед,

средства ППО - 942 (+0) ед,

самолетов - 368 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14864 (+80),

крылатые ракеты - 2588 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 24218 (+47) ед,

специальная техника - 3047 (+10)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.