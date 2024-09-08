Общие боевые потери РФ с начала войны – около 625 260 человек (+1270 за сутки), 8636 танков, 17 804 артсистемы, 16 897 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 625 260 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 625260 (+1270) человек,
танков - 8636 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 16897 (+19) ед,
артиллерийских систем - 17804 (+30) ед,
РСЗО - 1180 (+2) ед,
средства ППО - 942 (+0) ед,
самолетов - 368 (+0) ед,
вертолетов - 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 14864 (+80),
крылатые ракеты - 2588 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 24218 (+47) ед,
специальная техника - 3047 (+10)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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шанса ВИЖИТИ у них НЕМАЄ НІЯКОГО від слова ЗОВСІМ
каліку підлатали та на костилях знову на "нуль"
ніче - таджики та кауказці нарожают "новий каганат" 🤣
Вересень на зараз 1 280 чумардосів середньодобово це більше ніж в рекордному травні ц.р. (38 940 / 1 256)
Мені здається що вже скоро ми знову побачимо чмобіків.