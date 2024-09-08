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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 625 260 человек (+1270 за сутки), 8636 танков, 17 804 артсистемы, 16 897 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 625 260 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 625260 (+1270) человек,

танков - 8636 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 16897 (+19) ед,

артиллерийских систем - 17804 (+30) ед,

РСЗО - 1180 (+2) ед,

средства ППО - 942 (+0) ед,

самолетов - 368 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14864 (+80),

крылатые ракеты - 2588 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 24218 (+47) ед,

специальная техника - 3047 (+10)

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втрати військ РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19365) Генштаб ВС (6331) ликвидация (3591) уничтожение (7016)


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Топ комментарии
+13
Безумні лізуть і лізуть.Здихають,інші йдуть,і так вся історія недороблених....
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08.09.2024 08:12
+9
Чудово. Знищення техніки пішло в гору 👏
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08.09.2024 08:13
+4
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08.09.2024 10:01
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Безумні лізуть і лізуть.Здихають,інші йдуть,і так вся історія недороблених....
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08.09.2024 08:12 Ответить
Вони не лізуть, їх гонять. І якщо позаду смерть без варіантів то попереду є надія, хоча і марна, на калітство.
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08.09.2024 11:57 Ответить
думаєш кацапи забирають калік з "нуля" та в санаторії? 🤣
шанса ВИЖИТИ у них НЕМАЄ НІЯКОГО від слова ЗОВСІМ
каліку підлатали та на костилях знову на "нуль"
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08.09.2024 14:21 Ответить
Я ж і пишу - марна надія
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08.09.2024 16:58 Ответить
Чудово. Знищення техніки пішло в гору 👏
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08.09.2024 08:13 Ответить
Та де там. Подивився перші дижні по літнім місяцям, наземка більше тисячі - 1 181 / 1 076 / 1 069. Зараз тиждень вересня - 748
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08.09.2024 12:05 Ответить
Це я мав на увазі в порівнянні з вчорашнім днем.
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08.09.2024 14:39 Ответить
мало получили 1,5 года назал под Угледаром морпехи с дальнего востока... опять полезли...
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08.09.2024 09:07 Ответить
то другіє - "новічки" по 18-19 лет, которіє ще навіть і поцьку толком не нюхали
ніче - таджики та кауказці нарожают "новий каганат" 🤣
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08.09.2024 14:24 Ответить
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08.09.2024 10:01 Ответить
Нащо ти до кацапів звертаєшся?
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08.09.2024 19:20 Ответить
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08.09.2024 10:04 Ответить
Розпочато другу чверть сьомої сотні тисяч!!!
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08.09.2024 11:06 Ответить
На жаль, втрати ворога не мають впливу на його просуванні на Донбасі. Треба щось кардинально змінювати.
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08.09.2024 11:42 Ответить
Тобі нема з чим порівнювати, отже, скиглення заради скиглення.
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08.09.2024 19:24 Ответить
І звідки такі розумні беруться?!! Не знаю, але помітив що найбільше їх на далеких болотах водиться...
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08.09.2024 11:51 Ответить
кобзон в екстазі, завтра вереснева фан-зона приймає перші 10 тисяч.
Вересень на зараз 1 280 чумардосів середньодобово це більше ніж в рекордному травні ц.р. (38 940 / 1 256)
Мені здається що вже скоро ми знову побачимо чмобіків.
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08.09.2024 12:28 Ответить
 
 