Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 625 260 осіб (+1270 за добу), 8636 танків, 17 804 артсистеми, 16 897 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 625 260 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 625260 (+1270) осіб,

танків - 8636 (+4) од,

бойових броньованих машин - 16897 (+19) од,

артилерійських систем - 17804 (+30) од,

РСЗВ - 1180 (+2) од,

засоби ППО - 942 (+0) од,

літаків - 368 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14864 (+80),

крилаті ракети - 2588 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 24218 (+47) од,

спеціальна техніка - 3047 (+10)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштаб.