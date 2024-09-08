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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 625 260 осіб (+1270 за добу), 8636 танків, 17 804 артсистеми, 16 897 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 625 260 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 625260 (+1270) осіб,

танків - 8636 (+4) од,

бойових броньованих машин - 16897 (+19) од,

артилерійських систем - 17804 (+30) од,

РСЗВ - 1180 (+2) од,

засоби ППО - 942 (+0) од,

літаків - 368 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14864 (+80),

крилаті ракети - 2588 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 24218 (+47) од,

спеціальна техніка - 3047 (+10)

Також дивіться: Момент розгрому посадки з росіянами бійцями 3 ОШБр зафільмував наш дрон. ВIДЕО

втрати військ РФ

"Дані уточнюються", - додають у Генштаб.

Автор: 

армія рф (17526) Генштаб ЗС (6630) ліквідація (3973) знищення (7328)


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Топ коментарі
+13
Безумні лізуть і лізуть.Здихають,інші йдуть,і так вся історія недороблених....
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08.09.2024 08:12
+9
Чудово. Знищення техніки пішло в гору 👏
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08.09.2024 08:13
+4
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08.09.2024 10:01
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Безумні лізуть і лізуть.Здихають,інші йдуть,і так вся історія недороблених....
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08.09.2024 08:12 Відповісти
Вони не лізуть, їх гонять. І якщо позаду смерть без варіантів то попереду є надія, хоча і марна, на калітство.
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08.09.2024 11:57 Відповісти
думаєш кацапи забирають калік з "нуля" та в санаторії? 🤣
шанса ВИЖИТИ у них НЕМАЄ НІЯКОГО від слова ЗОВСІМ
каліку підлатали та на костилях знову на "нуль"
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08.09.2024 14:21 Відповісти
Я ж і пишу - марна надія
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08.09.2024 16:58 Відповісти
Чудово. Знищення техніки пішло в гору 👏
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08.09.2024 08:13 Відповісти
Та де там. Подивився перші дижні по літнім місяцям, наземка більше тисячі - 1 181 / 1 076 / 1 069. Зараз тиждень вересня - 748
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08.09.2024 12:05 Відповісти
Це я мав на увазі в порівнянні з вчорашнім днем.
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08.09.2024 14:39 Відповісти
мало получили 1,5 года назал под Угледаром морпехи с дальнего востока... опять полезли...
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08.09.2024 09:07 Відповісти
то другіє - "новічки" по 18-19 лет, которіє ще навіть і поцьку толком не нюхали
ніче - таджики та кауказці нарожают "новий каганат" 🤣
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08.09.2024 14:24 Відповісти
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08.09.2024 10:01 Відповісти
Нащо ти до кацапів звертаєшся?
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08.09.2024 19:20 Відповісти
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08.09.2024 10:04 Відповісти
Розпочато другу чверть сьомої сотні тисяч!!!
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08.09.2024 11:06 Відповісти
На жаль, втрати ворога не мають впливу на його просуванні на Донбасі. Треба щось кардинально змінювати.
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08.09.2024 11:42 Відповісти
Тобі нема з чим порівнювати, отже, скиглення заради скиглення.
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08.09.2024 19:24 Відповісти
І звідки такі розумні беруться?!! Не знаю, але помітив що найбільше їх на далеких болотах водиться...
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08.09.2024 11:51 Відповісти
кобзон в екстазі, завтра вереснева фан-зона приймає перші 10 тисяч.
Вересень на зараз 1 280 чумардосів середньодобово це більше ніж в рекордному травні ц.р. (38 940 / 1 256)
Мені здається що вже скоро ми знову побачимо чмобіків.
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08.09.2024 12:28 Відповісти
 
 