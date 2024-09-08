В больнице скончался мужчина, раненный во время вчерашнего обстрела Херсонщины

В результате обстрела оккупантами 7 сентября села Понятовка в Херсонской области получил ранения мужчина, впоследствии он скончался в больнице.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Враг унес жизнь еще одного жителя Херсонщины. Вчера из-за российского обстрела Понятовки пострадал 63-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу, однако из-за тяжелых ранений пострадавший скончался. Медики до последнего боролись за его жизнь. Искренние соболезнования семье погибшего", - написал он.

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Напомним, 7 сентября около 11:00 вооруженные силы РФ осуществили артиллерийский обстрел Понятовки. Один из снарядов попал в частный дом. Под его завалами спасатели обнаружили тело 45-летнего гражданского. Еще один местный житель, 63-летний мужчина, получил травмы, его госпитализировали.