Россияне за прошлые сутки обстреляли 12 населенных пунктов в Запорожской области, попали по Очакову и Куцурубской громаде Николаевщины

За прошедшие сутки, 8 сентября, россияне 183 раза били по 12 населенным пунктам Запорожской области. Дважды атаковал дронами Куцурубскую громаду Николаевской области. Из ствольной артиллерии обстрелял Очаков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

8 сентября оккупанты нанесли авиаудары по Лобковому и Левадному, сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

85 БпЛА различной модификации атаковали Орехов, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку. Из РСЗО враг обстрелял Таврическое.

95 артобстрелов нанесены по территории Магдалиновки, Приморского, Орехова, Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Преображенки.

"Поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

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По информации начальника Николаевской ОГА Виталия Кима, 8 сентября, в 08:05 и 16:22 враг направил дроны типа FPV по Куцурубской громаде. В результате чего в с. Дмитровка повреждены жилой дом и автомобиль. Пострадавших нет.

"В 16:50 враг наносил минометные обстрелы по акватории и в 19:45 - артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. В результате одного из обстрелов погибла 70-летняя женщина. Поврежден жилой дом.