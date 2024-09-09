Украине удалось уменьшить разницу в количестве боеприпасов, которые используют ВСУ и российская армия на фронте, - Сырский
Российские захватчики до сих пор имеют преимущество в снарядах, однако сейчас пропорции составляют один к двум или один к двум с половиной. Год назад эта цифра была один к шести, а иногда один к десяти. Разницу в боеприпасах компенсируют беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Мы постоянно работаем над совершенствованием дронов, повышаем их эффективность, систему управления, а также способы и методы применения. Стараемся максимально увеличить наше техническое преимущество над врагом, чтобы нивелировать их преимущество в численности личного состава и оружия", - отметил Сырский.
Главнокомандующий добавил, что сейчас лучшие украинские подразделения беспилотных систем сосредоточены на Покровском направлении, где россияне сосредоточили свое основное наступление в Донецкой области.
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Надійшла інформація про захоплення противником селища Водяне, території заводу «БудДеталь» та південніше розташованих дач. Противник зайняв ділянку завширшки до 3.5 км на глибину до 1.12 км.
Тривають бої за шахту «Південнодонбаська №1».
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Тривають бойові зіткнення під Григорівкою, у західній частині Калинівки, вздовж вулиці Маріупольська у Чосовому Яру та в районі Кліщіївки.
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Ну що ж, це логічно...