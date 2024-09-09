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боеприпасы (2283) Александр Сырский (482)

Украине удалось уменьшить разницу в количестве боеприпасов, которые используют ВСУ и российская армия на фронте, - Сырский

Різницю в боєприпасах допомагають компенсувати безпілотники

Российские захватчики до сих пор имеют преимущество в снарядах, однако сейчас пропорции составляют один к двум или один к двум с половиной. Год назад эта цифра была один к шести, а иногда один к десяти. Разницу в боеприпасах компенсируют беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Мы постоянно работаем над совершенствованием дронов, повышаем их эффективность, систему управления, а также способы и методы применения. Стараемся максимально увеличить наше техническое преимущество над врагом, чтобы нивелировать их преимущество в численности личного состава и оружия", - отметил Сырский.

Также читайте: Курская операция лишила армию РФ возможности маневрировать своими частями, - Сырский

Главнокомандующий добавил, что сейчас лучшие украинские подразделения беспилотных систем сосредоточены на Покровском направлении, где россияне сосредоточили свое основное наступление в Донецкой области.
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Топ комментарии
+4
@ "Зведення на ранок 9 вересня:

Торецьк. Уздовж вулиць Космічна та Лісова тривають стрілецькі бої з перемінним успіхом.

Покровський напрямок.
У Гродівці противник закріпився вздовж вулиці Шкільна на ділянці шириною до 1.15 км. Бої продовжуються вздовж вулиці Козацька.
В районі міст Українськ та Гірник тривають важкі бойові зіткнення. Російські війська задіяли на цій ділянці додаткові сили.

Вугледарський напрямок.
Надійшла інформація про захоплення противником селища Водяне, території заводу «БудДеталь» та південніше розташованих дач. Противник зайняв ділянку завширшки до 3.5 км на глибину до 1.12 км.
Тривають бої за шахту «Південнодонбаська №1».

ЧасовЯрський напрямок.
 Тривають бойові зіткнення під Григорівкою, у західній частині Калинівки, вздовж вулиці Маріупольська у Чосовому Яру та в районі Кліщіївки.

Курська область.
У Кореньовському районі російські дроноводи атакували забудову в західній частині Краснооктябрского вздовж вулиці Мантулєвка, засвідчивши цим самим втрату контролю над даним населеним пунктом.
📍51.345182, 34.800385
В Суджанському районі тривають бойові зіткнення в районі Камишовки, Руского Порєчного, Черкаського Порєчного, Мартиновки та Уланок.
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09.09.2024 08:34
+3
Може чеснвше буде сказати не Україні, а партнерам України? 🤔
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09.09.2024 08:31
+2
А мільон дронів від верховного головнокомандувача Зеленського вже прилетів? Чи то він давав наказ суспільству і волонтерам , щоб забезпечили? А може то така ж сама історія як і з мільярдом дерев , тобто гра на перспективу? Або треба з початку побудувати підземні заводи, як він недавно заявив, а потім все інше? Щось я заплутався у стратегічних планах Володимира Олександровича.
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09.09.2024 09:21
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Один до двох з половиною . Нолик десь загубив , який неуважний .
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09.09.2024 08:22 Ответить
Пропорціі зменшились - а вага? - дрон вага 2 - 5 кг - снаряд - 50 кг - за КАБи и мови нема
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09.09.2024 08:25 Ответить
Сирський же не торгаш там якийсь вагу вибухівки міряти. Треба штуками. От по штуках вже 1 до 2-х.
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09.09.2024 08:50 Ответить
А як ми компенсуєм кількість дронів ворога?
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09.09.2024 08:29 Ответить
100%. Моски виробляють 120 тис дронів на місяць. А наші волонтери збирають кошти на 100 тис дронів на місяць. Для компенсації треба втричі більше і підключення держави.
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09.09.2024 11:09 Ответить
Може чеснвше буде сказати не Україні, а партнерам України? 🤔
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09.09.2024 08:31 Ответить
@ "Зведення на ранок 9 вересня:

Торецьк. Уздовж вулиць Космічна та Лісова тривають стрілецькі бої з перемінним успіхом.

Покровський напрямок.
У Гродівці противник закріпився вздовж вулиці Шкільна на ділянці шириною до 1.15 км. Бої продовжуються вздовж вулиці Козацька.
В районі міст Українськ та Гірник тривають важкі бойові зіткнення. Російські війська задіяли на цій ділянці додаткові сили.

Вугледарський напрямок.
Надійшла інформація про захоплення противником селища Водяне, території заводу «БудДеталь» та південніше розташованих дач. Противник зайняв ділянку завширшки до 3.5 км на глибину до 1.12 км.
Тривають бої за шахту «Південнодонбаська №1».

ЧасовЯрський напрямок.
 Тривають бойові зіткнення під Григорівкою, у західній частині Калинівки, вздовж вулиці Маріупольська у Чосовому Яру та в районі Кліщіївки.

Курська область.
У Кореньовському районі російські дроноводи атакували забудову в західній частині Краснооктябрского вздовж вулиці Мантулєвка, засвідчивши цим самим втрату контролю над даним населеним пунктом.
📍51.345182, 34.800385
В Суджанському районі тривають бойові зіткнення в районі Камишовки, Руского Порєчного, Черкаського Порєчного, Мартиновки та Уланок.
показать весь комментарий
09.09.2024 08:34 Ответить
А мільон дронів від верховного головнокомандувача Зеленського вже прилетів? Чи то він давав наказ суспільству і волонтерам , щоб забезпечили? А може то така ж сама історія як і з мільярдом дерев , тобто гра на перспективу? Або треба з початку побудувати підземні заводи, як він недавно заявив, а потім все інше? Щось я заплутався у стратегічних планах Володимира Олександровича.
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09.09.2024 09:21 Ответить
Коли у ворога була перевага 1:10, він не міг просунутися й на метр.
Тепер у ворога перевага 1:2, і він щоденно повзе вперед.
Ну що ж, це логічно...
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09.09.2024 09:44 Ответить
Тобто вважають що один дрон може компенсувати один снаряд.... і цим нівелюють перевагу... причому не рахуючи орківськи дрони з якими б також було варто мірятись...
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09.09.2024 10:08 Ответить
Міністр оборони Нідерландів каже .що найближчим часом Україну не в змозі забезпечити потрібною кількістю ***********.https://tsn.ua/zbroya/zahid-poki-ne-mozhe-zabezpechiti-********-dostatnoyu-kilkistyu-zbroyi-ministr-oboroni-***********-2655492.html Міністр оборони Нідерландів заявив, що Захід поки не може забезпечити Україну достатньою кількістю зброї - 1+1, новини ТСН - Зброя (tsn.ua) і щоб там "сирий" не розказував,окупація рашистом Донецької області пришвидчилась із початком курської авантюри і з його розкладами про якісь успіхи із ************...всі наявні токарні стануи в Україні .в часі війни .мали б в пезпереривному циклі штампувати **********.Але біда в тім.що навіть станки "зепоцріоти" мабуть продали...
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09.09.2024 11:02 Ответить
 
 