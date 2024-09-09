Україні вдалося зменшити різницю у кількості боєприпасів, які використовують ЗСУ та російська армія на фронті, - Сирський
Російські загарбники досі мають перевагу у снарядах, проте наразі пропорції складають один до двох чи один до двох із половиною. Рік тому ця цифра була один до шести, а подекуди один до десяти. Різницю в боєприпасах компенсують безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Ми постійно працюємо над вдосконаленням дронів, підвищуємо їхню ефективність, систему управління, а також способи і методи застосування. Намагаємося максимально збільшити нашу технічну перевагу над ворогом, щоб нівелювати їхню перевагу в чисельності особового складу та зброї", – зазначив Сирський.
Головнокомандувач додав, що наразі найкращі українські підрозділи безпілотних систем зосереджені на Покровському напрямку, де росіяни зосередили свій основний наступ у Донецькій області.
Будь ласка, зачекайте...
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Покровський напрямок.
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В районі міст Українськ та Гірник тривають важкі бойові зіткнення. Російські війська задіяли на цій ділянці додаткові сили.
Вугледарський напрямок.
Надійшла інформація про захоплення противником селища Водяне, території заводу «БудДеталь» та південніше розташованих дач. Противник зайняв ділянку завширшки до 3.5 км на глибину до 1.12 км.
Тривають бої за шахту «Південнодонбаська №1».
ЧасовЯрський напрямок.
Тривають бойові зіткнення під Григорівкою, у західній частині Калинівки, вздовж вулиці Маріупольська у Чосовому Яру та в районі Кліщіївки.
Курська область.
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📍51.345182, 34.800385
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Тепер у ворога перевага 1:2, і він щоденно повзе вперед.
Ну що ж, це логічно...