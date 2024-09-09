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боєприпаси (2216) Олександр Сирський (504)

Україні вдалося зменшити різницю у кількості боєприпасів, які використовують ЗСУ та російська армія на фронті, - Сирський

Різницю в боєприпасах допомагають компенсувати безпілотники

Російські загарбники досі мають перевагу у снарядах, проте наразі пропорції складають один до двох чи один до двох із половиною. Рік тому ця цифра була один до шести, а подекуди один до десяти. Різницю в боєприпасах компенсують безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Ми постійно працюємо над вдосконаленням дронів, підвищуємо їхню ефективність, систему управління, а також способи і методи застосування. Намагаємося максимально збільшити нашу технічну перевагу над ворогом, щоб нівелювати їхню перевагу в чисельності особового складу та зброї", – зазначив Сирський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Курська операція позбавила армію РФ можливості маневрувати своїми частинами, - Сирський

Головнокомандувач додав, що наразі найкращі українські підрозділи безпілотних систем зосереджені на Покровському напрямку, де росіяни зосередили свій основний наступ у Донецькій області.

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Топ коментарі
+4
@ "Зведення на ранок 9 вересня:

Торецьк. Уздовж вулиць Космічна та Лісова тривають стрілецькі бої з перемінним успіхом.

Покровський напрямок.
У Гродівці противник закріпився вздовж вулиці Шкільна на ділянці шириною до 1.15 км. Бої продовжуються вздовж вулиці Козацька.
В районі міст Українськ та Гірник тривають важкі бойові зіткнення. Російські війська задіяли на цій ділянці додаткові сили.

Вугледарський напрямок.
Надійшла інформація про захоплення противником селища Водяне, території заводу «БудДеталь» та південніше розташованих дач. Противник зайняв ділянку завширшки до 3.5 км на глибину до 1.12 км.
Тривають бої за шахту «Південнодонбаська №1».

ЧасовЯрський напрямок.
 Тривають бойові зіткнення під Григорівкою, у західній частині Калинівки, вздовж вулиці Маріупольська у Чосовому Яру та в районі Кліщіївки.

Курська область.
У Кореньовському районі російські дроноводи атакували забудову в західній частині Краснооктябрского вздовж вулиці Мантулєвка, засвідчивши цим самим втрату контролю над даним населеним пунктом.
📍51.345182, 34.800385
В Суджанському районі тривають бойові зіткнення в районі Камишовки, Руского Порєчного, Черкаського Порєчного, Мартиновки та Уланок.
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09.09.2024 08:34
+3
Може чеснвше буде сказати не Україні, а партнерам України? 🤔
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09.09.2024 08:31
+2
А мільон дронів від верховного головнокомандувача Зеленського вже прилетів? Чи то він давав наказ суспільству і волонтерам , щоб забезпечили? А може то така ж сама історія як і з мільярдом дерев , тобто гра на перспективу? Або треба з початку побудувати підземні заводи, як він недавно заявив, а потім все інше? Щось я заплутався у стратегічних планах Володимира Олександровича.
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09.09.2024 09:21
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Один до двох з половиною . Нолик десь загубив , який неуважний .
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09.09.2024 08:22 Відповісти
Пропорціі зменшились - а вага? - дрон вага 2 - 5 кг - снаряд - 50 кг - за КАБи и мови нема
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09.09.2024 08:25 Відповісти
Сирський же не торгаш там якийсь вагу вибухівки міряти. Треба штуками. От по штуках вже 1 до 2-х.
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09.09.2024 08:50 Відповісти
А як ми компенсуєм кількість дронів ворога?
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09.09.2024 08:29 Відповісти
100%. Моски виробляють 120 тис дронів на місяць. А наші волонтери збирають кошти на 100 тис дронів на місяць. Для компенсації треба втричі більше і підключення держави.
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09.09.2024 11:09 Відповісти
Може чеснвше буде сказати не Україні, а партнерам України? 🤔
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09.09.2024 08:31 Відповісти
@ "Зведення на ранок 9 вересня:

Торецьк. Уздовж вулиць Космічна та Лісова тривають стрілецькі бої з перемінним успіхом.

Покровський напрямок.
У Гродівці противник закріпився вздовж вулиці Шкільна на ділянці шириною до 1.15 км. Бої продовжуються вздовж вулиці Козацька.
В районі міст Українськ та Гірник тривають важкі бойові зіткнення. Російські війська задіяли на цій ділянці додаткові сили.

Вугледарський напрямок.
Надійшла інформація про захоплення противником селища Водяне, території заводу «БудДеталь» та південніше розташованих дач. Противник зайняв ділянку завширшки до 3.5 км на глибину до 1.12 км.
Тривають бої за шахту «Південнодонбаська №1».

ЧасовЯрський напрямок.
 Тривають бойові зіткнення під Григорівкою, у західній частині Калинівки, вздовж вулиці Маріупольська у Чосовому Яру та в районі Кліщіївки.

Курська область.
У Кореньовському районі російські дроноводи атакували забудову в західній частині Краснооктябрского вздовж вулиці Мантулєвка, засвідчивши цим самим втрату контролю над даним населеним пунктом.
📍51.345182, 34.800385
В Суджанському районі тривають бойові зіткнення в районі Камишовки, Руского Порєчного, Черкаського Порєчного, Мартиновки та Уланок.
показати весь коментар
09.09.2024 08:34 Відповісти
А мільон дронів від верховного головнокомандувача Зеленського вже прилетів? Чи то він давав наказ суспільству і волонтерам , щоб забезпечили? А може то така ж сама історія як і з мільярдом дерев , тобто гра на перспективу? Або треба з початку побудувати підземні заводи, як він недавно заявив, а потім все інше? Щось я заплутався у стратегічних планах Володимира Олександровича.
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09.09.2024 09:21 Відповісти
Коли у ворога була перевага 1:10, він не міг просунутися й на метр.
Тепер у ворога перевага 1:2, і він щоденно повзе вперед.
Ну що ж, це логічно...
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09.09.2024 09:44 Відповісти
Тобто вважають що один дрон може компенсувати один снаряд.... і цим нівелюють перевагу... причому не рахуючи орківськи дрони з якими б також було варто мірятись...
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09.09.2024 10:08 Відповісти
Міністр оборони Нідерландів каже .що найближчим часом Україну не в змозі забезпечити потрібною кількістю ***********.https://tsn.ua/zbroya/zahid-poki-ne-mozhe-zabezpechiti-********-dostatnoyu-kilkistyu-zbroyi-ministr-oboroni-***********-2655492.html Міністр оборони Нідерландів заявив, що Захід поки не може забезпечити Україну достатньою кількістю зброї - 1+1, новини ТСН - Зброя (tsn.ua) і щоб там "сирий" не розказував,окупація рашистом Донецької області пришвидчилась із початком курської авантюри і з його розкладами про якісь успіхи із ************...всі наявні токарні стануи в Україні .в часі війни .мали б в пезпереривному циклі штампувати **********.Але біда в тім.що навіть станки "зепоцріоти" мабуть продали...
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09.09.2024 11:02 Відповісти
 
 