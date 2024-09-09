Украина и Япония усиливают сотрудничество в рамках IT-коалиции, - Минобороны

В Киеве состоялась встреча заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Украине Мацудой Кунинори и его командой, на которой стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по внедрению проектов в рамках коалиций.

Об этом сообщается на сайте Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время встречи Черногоренко ознакомила японскую делегацию с цифровой трансформацией украинской армии и рассказала о топовых проектах - Резерв+, Армия+, Коалиции дронов и боевой системе DELTA, которая недавно прошла проверку по стандартам НАТО. Кроме этого, приоткрыла завесу относительно новых функций, которые Минобороны планирует реализовать в Резерв+ и Армия+ до конца года.

"Япония - надежный партнер для Украины, и я благодарю за ее участие в IT-коалиции. Договорились продолжать сотрудничество в текущих инициативах, а также найти новые проекты, где наши знания и возможности могли бы быть полезными друг другу", - подытожила заместитель министра.

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Напомним, ранее сообщалось, что к IT-коалиции присоединилась Испания.

Что такое ІТ-коалиция

ИТ-коалиция - это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга. Она сосредоточена на оказании поддержки Министерству обороны Украины и Вооруженным силам Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности. В рамках ІТ-коалиции уже удалось собрать финансовых и материальных взносов на более 70 млн евро.