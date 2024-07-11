Япония продолжит сотрудничество с НАТО по оказанию помощи Украине, - премьер Кисида

Япония стала одной из первых стран, кто подписал с Украиной соглашение по безопасности, поддерживала и продолжит поддерживать Украину, в том числе, в сотрудничестве с НАТО.

Об этом премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал на полях саммита НАТО в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Япония действительно является первой не полусевероатлантической страной, которая в прошлом месяце подписала двусторонний документ о поддержке и сотрудничестве с Украиной. Япония сотрудничала и будет сотрудничать с НАТО, продолжать шаги и усилия для оказания помощи Украине", - сказал Фумио Кисида.

Глава японского правительства отметил, что Япония намерена укрепить с НАТО систему обмена информацией на основе индивидуальных партнерских программ (ITPPs) и способствовать сотрудничеству в таких сферах как космос, кибернетика и проведение совместных учений в различных сферах. Также он выразил надежду на продолжение сотрудничества с НАТО и IP4 (Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия).

Как подчеркнул генсек НАТО в совместном выступлении с главой японского правительства, Япония - один из самых действенных, ближайших партнеров НАТО.

"В условиях военной агрессии России против Украины это еще важнее, мы теснее сотрудничаем, потому что, как вы сказали, что сегодня происходит в Украине, может завтра произойти в Азии. И мы видим, как Северная Корея, Иран и Китай способствуют военной агрессии России против Украины. И это свидетельствует о том, что наша безопасность не региональная, а глобальная", - сказал Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО поблагодарил Японию за поддержку Украины.