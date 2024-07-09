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Японец завербовался в армию РФ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен японский наемник среди российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, японец не понимает русского языка и общается с пособниками через программу-переводчик установленную на телефоне.

"Вместо того, чтобы помочь своей родине вернуть Курилы и Сахалин, этот бестолковый наемник армии Путина не придумал ничего лучше, чем повоевать за соседнюю страну-людоеда. Будет очень символично, когда где-то под Липцами ему прилетит украинский дрон, и он будет лежать между "русских братьев", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иностранный наемник армии РФ пытается объяснить, как он получил ранения в Донецкой области: "Три дрона, форест". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) Япония (1311) наемники рф (2093)


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Топ комментарии
+22
На рашці таких "японців" як гівна за лазнею.
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09.07.2024 15:48 Ответить
+20
... і дурні.
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09.07.2024 15:57 Ответить
+19
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09.07.2024 15:46 Ответить
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В Японії теж є комуністи...
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09.07.2024 15:45 Ответить
... і дурні.
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09.07.2024 15:57 Ответить
с Айфонами
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09.07.2024 15:59 Ответить
Кацапы там есть.
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09.07.2024 16:48 Ответить
а,что в кацапстане коммунизм...?
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09.07.2024 17:06 Ответить
Комуністи підтримують кацапів у будь-яких діях, завжди
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09.07.2024 18:04 Ответить
даже если там комуняк резать будут...?
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09.07.2024 20:01 Ответить
А когда там в последний раз резали комуняк? Там даже членина не вынесли и на сралина дрочат в очередь
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09.07.2024 20:09 Ответить
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09.07.2024 15:46 Ответить
Ще не усіх війна побила !...
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09.07.2024 15:47 Ответить
На рашці таких "японців" як гівна за лазнею.
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09.07.2024 15:48 Ответить
Руський багатир.
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09.07.2024 15:56 Ответить
Це військовополонений ще з 2-ї світової...
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09.07.2024 15:56 Ответить
Ідіотизм не знає кордонів і національностей.
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09.07.2024 15:57 Ответить
Це нелегал - кореєць північний, втік...
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09.07.2024 15:57 Ответить
Та придавіть його тапком, на...х цей гнус сюди приперся
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09.07.2024 15:58 Ответить
якщо виживе, то стане губернатором Сахалінської області, а то губернатор з українським прізвищем - це якось нє скрєпно.
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09.07.2024 15:59 Ответить
Камікадзе!!))
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09.07.2024 16:01 Ответить
Чиє там у японців своя премія дарвіна незрозуміло, але номінант вже на підході.
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09.07.2024 21:09 Ответить
Япона - мама! - шо ж иого так шибануло
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09.07.2024 16:02 Ответить
Инструктор по харакири!
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09.07.2024 16:05 Ответить
це яким підсосом треба було бути щоб з Японії ??? піти в кацапську армію. Надіюсь він насправді якийсь китайос чи кореєць
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09.07.2024 16:09 Ответить
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09.07.2024 16:12 Ответить
Кончені і в Японії є
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09.07.2024 16:13 Ответить
Поки хитросракі поляки чі румуни чі німці чі фіни( за яких українці воювали!!!) То кацапи навизуть сюди і корейців і в'єтнамців і китайців
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09.07.2024 16:17 Ответить
Считайте это война между белыми людьми Запада (хотя сейчас наполовину черным) и остальными.
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09.07.2024 16:27 Ответить
Руками белими украинцами, потому что самими бедними
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09.07.2024 16:30 Ответить
Что поделаешь, зато много денег дают.
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09.07.2024 16:31 Ответить
Кому дають «много денег» ???
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09.07.2024 17:18 Ответить
під 200 мрлд військовії та фінансової допомоги, де вони діваються то вже інша справа.
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09.07.2024 19:36 Ответить
для кого це «інша справа» ??

для тебе ?

чи для тих, кому на нул не доїхали снаряди чи для тих поранених, хто за свої кошти лікується, бо не надійшла з/п та виплати ?

обережніше , бо десь можете прорахуватись і не встигнете зрозуміти де саме…
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10.07.2024 01:21 Ответить
Где то я его уже видел... (задумался) А не его ли Затойчи поленом угостил?
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09.07.2024 16:18 Ответить
Угостил бы поленом - он сейчас бы не улыбался и этого видео не было бы.. )
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09.07.2024 18:23 Ответить
Ніж для сепуку нехай нагострить
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09.07.2024 16:20 Ответить
Лише один японський п¡д¤р за стільки років, а в нас перманентно повна жОПа москальских огірків.
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09.07.2024 16:25 Ответить
Дуріко - сан
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09.07.2024 16:31 Ответить
якщо раптом виживе і повернется в Японію - йому зроблять харакірі
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09.07.2024 16:55 Ответить
Этот придурок не знает куда попал,ну скоро узнает
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09.07.2024 16:56 Ответить
В сказку попал, с плохим концом.. )
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09.07.2024 18:25 Ответить
Бурят якийсь видає себе за японця
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09.07.2024 17:03 Ответить
Теж мені самурай сраний...
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09.07.2024 17:35 Ответить
То не самурай то самовад
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09.07.2024 18:40 Ответить
На 150 млн. японцев таки нашелся один идиот.
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09.07.2024 17:45 Ответить
Вже не молодий, а такий дурень.
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09.07.2024 17:47 Ответить
Манкурт обоссаный.
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09.07.2024 17:50 Ответить
Типовий виродок
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09.07.2024 18:54 Ответить
Ця людина є ганьбою для японців.
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09.07.2024 19:16 Ответить
короче, сдохнет на подвале, как и тот с Техаса
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09.07.2024 20:16 Ответить
Покосика-****-Сено.
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09.07.2024 20:59 Ответить
Скоро будет кому-то ху.вато. Походу, чувак из какого-то дальнего японского села не в курсе, что Япония уже не воюет за нацистов.
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09.07.2024 23:59 Ответить
 
 