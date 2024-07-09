Японец завербовался в армию РФ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен японский наемник среди российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, японец не понимает русского языка и общается с пособниками через программу-переводчик установленную на телефоне.

"Вместо того, чтобы помочь своей родине вернуть Курилы и Сахалин, этот бестолковый наемник армии Путина не придумал ничего лучше, чем повоевать за соседнюю страну-людоеда. Будет очень символично, когда где-то под Липцами ему прилетит украинский дрон, и он будет лежать между "русских братьев", - отмечает в комментарии автор публикации.

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