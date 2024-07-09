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Японець завербувався до армії РФ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований японський найманець серед російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, японець не розуміє російської мови і спілкується з поплічниками через програму-перекладач установлену на телефоні.

"Замість того, щоб допомогти своїй батьківщині повернути Курили та Сахалін, цей нетямущий найманець армії Путіна не вигадав нічого кращого, ніж повоювати за сусідню країну-людожера. Буде дуже символічно, коли десь під Липцями до нього прилетить український дрон, і він лежатиме між "русских братьев", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Іноземний найманець армії РФ намагається пояснити, як він отримав поранення на Донеччині: "Три дрона, форест". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17876) Японія (1212) найманці рф (2066)


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Топ коментарі
+22
На рашці таких "японців" як гівна за лазнею.
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09.07.2024 15:48 Відповісти
+20
... і дурні.
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09.07.2024 15:57 Відповісти
+19
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09.07.2024 15:46 Відповісти
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В Японії теж є комуністи...
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09.07.2024 15:45 Відповісти
... і дурні.
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09.07.2024 15:57 Відповісти
с Айфонами
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09.07.2024 15:59 Відповісти
Кацапы там есть.
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09.07.2024 16:48 Відповісти
а,что в кацапстане коммунизм...?
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09.07.2024 17:06 Відповісти
Комуністи підтримують кацапів у будь-яких діях, завжди
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09.07.2024 18:04 Відповісти
даже если там комуняк резать будут...?
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09.07.2024 20:01 Відповісти
А когда там в последний раз резали комуняк? Там даже членина не вынесли и на сралина дрочат в очередь
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09.07.2024 20:09 Відповісти
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09.07.2024 15:46 Відповісти
Ще не усіх війна побила !...
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09.07.2024 15:47 Відповісти
На рашці таких "японців" як гівна за лазнею.
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09.07.2024 15:48 Відповісти
Руський багатир.
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09.07.2024 15:56 Відповісти
Це військовополонений ще з 2-ї світової...
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09.07.2024 15:56 Відповісти
Ідіотизм не знає кордонів і національностей.
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09.07.2024 15:57 Відповісти
Це нелегал - кореєць північний, втік...
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09.07.2024 15:57 Відповісти
Та придавіть його тапком, на...х цей гнус сюди приперся
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09.07.2024 15:58 Відповісти
якщо виживе, то стане губернатором Сахалінської області, а то губернатор з українським прізвищем - це якось нє скрєпно.
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09.07.2024 15:59 Відповісти
Камікадзе!!))
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09.07.2024 16:01 Відповісти
Чиє там у японців своя премія дарвіна незрозуміло, але номінант вже на підході.
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09.07.2024 21:09 Відповісти
Япона - мама! - шо ж иого так шибануло
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09.07.2024 16:02 Відповісти
Инструктор по харакири!
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09.07.2024 16:05 Відповісти
це яким підсосом треба було бути щоб з Японії ??? піти в кацапську армію. Надіюсь він насправді якийсь китайос чи кореєць
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09.07.2024 16:09 Відповісти
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09.07.2024 16:12 Відповісти
Кончені і в Японії є
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09.07.2024 16:13 Відповісти
Поки хитросракі поляки чі румуни чі німці чі фіни( за яких українці воювали!!!) То кацапи навизуть сюди і корейців і в'єтнамців і китайців
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09.07.2024 16:17 Відповісти
Считайте это война между белыми людьми Запада (хотя сейчас наполовину черным) и остальными.
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09.07.2024 16:27 Відповісти
Руками белими украинцами, потому что самими бедними
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09.07.2024 16:30 Відповісти
Что поделаешь, зато много денег дают.
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09.07.2024 16:31 Відповісти
Кому дають «много денег» ???
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09.07.2024 17:18 Відповісти
під 200 мрлд військовії та фінансової допомоги, де вони діваються то вже інша справа.
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09.07.2024 19:36 Відповісти
для кого це «інша справа» ??

для тебе ?

чи для тих, кому на нул не доїхали снаряди чи для тих поранених, хто за свої кошти лікується, бо не надійшла з/п та виплати ?

обережніше , бо десь можете прорахуватись і не встигнете зрозуміти де саме…
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10.07.2024 01:21 Відповісти
Где то я его уже видел... (задумался) А не его ли Затойчи поленом угостил?
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09.07.2024 16:18 Відповісти
Угостил бы поленом - он сейчас бы не улыбался и этого видео не было бы.. )
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09.07.2024 18:23 Відповісти
Ніж для сепуку нехай нагострить
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09.07.2024 16:20 Відповісти
Лише один японський п¡д¤р за стільки років, а в нас перманентно повна жОПа москальских огірків.
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09.07.2024 16:25 Відповісти
Дуріко - сан
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09.07.2024 16:31 Відповісти
якщо раптом виживе і повернется в Японію - йому зроблять харакірі
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09.07.2024 16:55 Відповісти
Этот придурок не знает куда попал,ну скоро узнает
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09.07.2024 16:56 Відповісти
В сказку попал, с плохим концом.. )
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09.07.2024 18:25 Відповісти
Бурят якийсь видає себе за японця
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09.07.2024 17:03 Відповісти
Теж мені самурай сраний...
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09.07.2024 17:35 Відповісти
То не самурай то самовад
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09.07.2024 18:40 Відповісти
На 150 млн. японцев таки нашелся один идиот.
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09.07.2024 17:45 Відповісти
Вже не молодий, а такий дурень.
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09.07.2024 17:47 Відповісти
Манкурт обоссаный.
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09.07.2024 17:50 Відповісти
Типовий виродок
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09.07.2024 18:54 Відповісти
Ця людина є ганьбою для японців.
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09.07.2024 19:16 Відповісти
короче, сдохнет на подвале, как и тот с Техаса
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09.07.2024 20:16 Відповісти
Покосика-****-Сено.
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09.07.2024 20:59 Відповісти
Скоро будет кому-то ху.вато. Походу, чувак из какого-то дальнего японского села не в курсе, что Япония уже не воюет за нацистов.
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09.07.2024 23:59 Відповісти
 
 