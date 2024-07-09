Японець завербувався до армії РФ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований японський найманець серед російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, японець не розуміє російської мови і спілкується з поплічниками через програму-перекладач установлену на телефоні.

"Замість того, щоб допомогти своїй батьківщині повернути Курили та Сахалін, цей нетямущий найманець армії Путіна не вигадав нічого кращого, ніж повоювати за сусідню країну-людожера. Буде дуже символічно, коли десь під Липцями до нього прилетить український дрон, і він лежатиме між "русских братьев", - зазначає у коментарі автор публікації.

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