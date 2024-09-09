РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11108 посетителей онлайн
Новости
11 783 11
Великобритания (4722) Волгоград (51) внешняя разведка (356) аэродром (281)

Украинский удар по авиабазе под Волгоградом привел к масштабным разрушениям ключевой инфраструктуры и оборудования, - британская разведка. ФОТО

После украинского удара по авиабазе Мариновка в Волгоградской области РФ зафиксированы масштабные разрушения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"Результатом удара 22 августа 2024 года по авиабазе Мариновка в Волгоградской области РФ стало: четыре разрушенные укрытия для самолетов, три поврежденные укрытия для самолетов, разрушен обтекатель антенны, разрушены вспомогательные здания и разрушены открытые складские помещения", - говорится в сообщении.

Британская разведка также опубликовала спутниковые снимки последствий ударов по аэродрому.

Наслідки удару по аеродрому
Наслідки удару по аеродрому
Напомним, 22 августа россияне заявили, что беспилотники ВСУ пытались атаковать аэродром в Волгоградской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россиянин снимает пожар на аэродроме "Мариновка": "Все горит и взрывается, бл#дь! Аэродрому пришла п#зда! Они его разъ#башили нах#й!". ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
*******! Тільки Саллівану не кажіть, щоб не засмутився
показать весь комментарий
09.09.2024 12:58
+15
Треба повторити.
показать весь комментарий
09.09.2024 12:59
+11
Звикайте , кончені кацапи , до руїн на своій кацапії - це ж нормально
показать весь комментарий
09.09.2024 13:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*******! Тільки Саллівану не кажіть, щоб не засмутився
показать весь комментарий
09.09.2024 12:58 Ответить
Треба повторити.
показать весь комментарий
09.09.2024 12:59 Ответить
Звикайте , кончені кацапи , до руїн на своій кацапії - це ж нормально
показать весь комментарий
09.09.2024 13:00 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2024 13:01 Ответить
чекає шайковка, чекає оленья,
чекає ахтубінськ, чекає українка,
чекає енгельс-2, чекають сольци,
чекає дягілєво, чекає моздок,
чекає бєлая, чекають кневічі,
йой як чекають усі
показать весь комментарий
09.09.2024 13:09 Ответить
Ого! Чим це вони? Концентрованою люттю? Гарно!
показать весь комментарий
09.09.2024 13:12 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2024 13:16 Ответить
Британія бачить все що їм треба з супутника. Так буває коли у владі не злодюги-мородери.
показать весь комментарий
09.09.2024 13:19 Ответить
..... і НЕ "чесні" притули
показать весь комментарий
09.09.2024 15:59 Ответить
За Притулу я нічого сказати не можу. Немає інформації чіткої щоб робити висновки. Хтось, щось сказав то ще не точно.
показать весь комментарий
09.09.2024 18:14 Ответить
Найс вжарили. Отак би усі аеродроми, особливо ці ******** Енгельси з Оленями прожарити.
показать весь комментарий
09.09.2024 13:27 Ответить
 
 