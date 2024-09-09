Український удар по авіабазі під Волгоградом призвів до масштабних руйнувань ключової інфраструктури та обладнання, - британська розвідка. ФОТО
Після українського удару по авіабазі Маринівка у Волгоградській області РФ зафіксовані масштабні руйнування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
"Результатом удару 22 серпня 2024 року по авіабазі Маринівка у Волгоградській області РФ стало: чотири зруйновані укриття для літаків, три пошкоджені укриття для літаків, зруйнований обтічник антени, зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення", - йдеться в повідомленні.
Британська розвідка також опублікувала супутникові знімки наслідків ударів по аеродрому.
Нагадаємо, 22 серпня росіяни заявили, що безпілотники ЗСУ намагалися атакувати аеродром у Волгоградській області.
Топ коментарі
+16 MrStepanovM
показати весь коментар09.09.2024 12:58
+15 Jolli Rabbit
показати весь коментар09.09.2024 12:59
+11 Amber
показати весь коментар09.09.2024 13:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
чекає ахтубінськ, чекає українка,
чекає енгельс-2, чекають сольци,
чекає дягілєво, чекає моздок,
чекає бєлая, чекають кневічі,
йой як чекають усі