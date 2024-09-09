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Велика Британія (5341) Волгоград (16) зовнішня розвідка (446) аеродром (287)

Український удар по авіабазі під Волгоградом призвів до масштабних руйнувань ключової інфраструктури та обладнання, - британська розвідка. ФОТО

Після українського удару по авіабазі Маринівка у Волгоградській області РФ зафіксовані масштабні руйнування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Результатом удару 22 серпня 2024 року по авіабазі Маринівка у Волгоградській області РФ стало: чотири зруйновані укриття для літаків, три пошкоджені укриття для літаків, зруйнований обтічник антени, зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення",  - йдеться в повідомленні.

Британська розвідка також опублікувала супутникові знімки наслідків ударів по аеродрому.

Наслідки удару по аеродрому
Наслідки удару по аеродрому
Нагадаємо, 22 серпня росіяни заявили, що безпілотники ЗСУ намагалися атакувати аеродром у Волгоградській області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіянин фільмує пожежу на аеродромі "Маринівка": "Все горит и взрывается, бл#дь! Аэродрому пришла п#зда! Они его разъ#башили нах#й!". ВIДЕО

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Топ коментарі
+16
*******! Тільки Саллівану не кажіть, щоб не засмутився
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09.09.2024 12:58
+15
Треба повторити.
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09.09.2024 12:59
+11
Звикайте , кончені кацапи , до руїн на своій кацапії - це ж нормально
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09.09.2024 13:00
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*******! Тільки Саллівану не кажіть, щоб не засмутився
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09.09.2024 12:58 Відповісти
Треба повторити.
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09.09.2024 12:59 Відповісти
Звикайте , кончені кацапи , до руїн на своій кацапії - це ж нормально
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09.09.2024 13:00 Відповісти
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09.09.2024 13:01 Відповісти
чекає шайковка, чекає оленья,
чекає ахтубінськ, чекає українка,
чекає енгельс-2, чекають сольци,
чекає дягілєво, чекає моздок,
чекає бєлая, чекають кневічі,
йой як чекають усі
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09.09.2024 13:09 Відповісти
Ого! Чим це вони? Концентрованою люттю? Гарно!
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09.09.2024 13:12 Відповісти
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09.09.2024 13:16 Відповісти
Британія бачить все що їм треба з супутника. Так буває коли у владі не злодюги-мородери.
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09.09.2024 13:19 Відповісти
..... і НЕ "чесні" притули
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09.09.2024 15:59 Відповісти
За Притулу я нічого сказати не можу. Немає інформації чіткої щоб робити висновки. Хтось, щось сказав то ще не точно.
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09.09.2024 18:14 Відповісти
Найс вжарили. Отак би усі аеродроми, особливо ці ******** Енгельси з Оленями прожарити.
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09.09.2024 13:27 Відповісти
 
 