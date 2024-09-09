Доброволец-россиянин Евгений Казанцев, который защищал Украину, находится в плену РФ: Обменять его не могут

Доброволец Евгений Казанцев, который является гражданином РФ и защищал Украину, до сих пор находится в российском плену. Обменять его не могут, поскольку он не является гражданином Украины.

Об этом сообщил военнослужащий, спикер международного разведывательного сообщества Informnapalm Михаил Макарук, передает Цензор.НЕТ.

С марта 2022 года он находится в российском плену, где подвергается пыткам.

Евгений Казанцев является уроженцем российского Санкт-Петербурга и имеет гражданство РФ. Его мама - уроженка Чернигова.

После Революции Достоинства в 2014 году Евгений вернулся в Украину и вступил в ряды "Правого сектора" и воевал на Востоке.

После полномасштабного вторжения РФ он защищал Чернигов в подразделении ТРО. В начале марта 2022 года он попал в плен к российским оккупантам. Евгения пытали, в результате чего он обморозил стопы и пальцы на ногах, большую часть которых впоследствии ампутировали.

В России его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Однако Евгений не может попасть в список на обмен и вернуться в Украину, поскольку не является гражданином Украины.

"Это - мой друг и побратим ... За два с половиной года бегания по многочисленным кабинетам результата получить не удалось. Я обращаюсь ко всем журналистам, депутатам и чиновникам помочь освободить из плена этого Воина ...

Поскольку, сейчас государство, за которое он воевал, просто бросило его на произвол судьбы... А самое отвратительное в этой истории то, что он до сих пор числится в списках воинской части и имеет Украинское УБД, которое он честно заработал до большой войны на востоке нашего государства", - отметил Макарук.

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