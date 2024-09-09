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Доброволец-россиянин Евгений Казанцев, который защищал Украину, находится в плену РФ: Обменять его не могут

Доброволець Євгеній Казанцев, який є громадянином РФ, досі перебуває у російському полоні

Доброволец Евгений Казанцев, который является гражданином РФ и защищал Украину, до сих пор находится в российском плену. Обменять его не могут, поскольку он не является гражданином Украины.

Об этом сообщил военнослужащий, спикер международного разведывательного сообщества Informnapalm Михаил Макарук, передает Цензор.НЕТ.

С марта 2022 года он находится в российском плену, где подвергается пыткам.

Евгений Казанцев является уроженцем российского Санкт-Петербурга и имеет гражданство РФ. Его мама - уроженка Чернигова.

После Революции Достоинства в 2014 году Евгений вернулся в Украину и вступил в ряды "Правого сектора" и воевал на Востоке.

После полномасштабного вторжения РФ он защищал Чернигов в подразделении ТРО. В начале марта 2022 года он попал в плен к российским оккупантам. Евгения пытали, в результате чего он обморозил стопы и пальцы на ногах, большую часть которых впоследствии ампутировали.

В России его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Однако Евгений не может попасть в список на обмен и вернуться в Украину, поскольку не является гражданином Украины.

"Это - мой друг и побратим ... За два с половиной года бегания по многочисленным кабинетам результата получить не удалось. Я обращаюсь ко всем журналистам, депутатам и чиновникам помочь освободить из плена этого Воина ...

Поскольку, сейчас государство, за которое он воевал, просто бросило его на произвол судьбы... А самое отвратительное в этой истории то, что он до сих пор числится в списках воинской части и имеет Украинское УБД, которое он честно заработал до большой войны на востоке нашего государства", - отметил Макарук.

Читайте: Есть сложности в возвращении из плена "Азовцев, - Зеленский

Доброволець Євгеній Казанцев, який є громадянином РФ, досі перебуває у російському полоні
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Топ комментарии
+24
Героїв нашої краіни потрібно звільняти ,
бо є на кого - це офіцери кацапіі і кадирівці 😡
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09.09.2024 16:27
+23
Не маж украхнського громадянства? 🤔 Так цсяким нєвзоровим з арахаміями громадянство дають аж бігом! А тут чому не дають?
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09.09.2024 16:37
+20
Одна тисячна процента дійсно добрих росіян, а допомогти їм не можемо.
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09.09.2024 16:23
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Правила форума Совет форумчан
Одна тисячна процента дійсно добрих росіян, а допомогти їм не можемо.
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09.09.2024 16:23 Ответить
Не хотят. У кума *********** не было рашистского гражданства, как и у одесских сепаров, которых судили в Украине, однако, обменяли. Примеров много.
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09.09.2024 23:54 Ответить
mda...ņepozaviduješ... kacapi zamučajut do smerti s takim "rezume"
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09.09.2024 16:26 Ответить
Героїв нашої краіни потрібно звільняти ,
бо є на кого - це офіцери кацапіі і кадирівці 😡
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09.09.2024 16:27 Ответить
Не маж украхнського громадянства? 🤔 Так цсяким нєвзоровим з арахаміями громадянство дають аж бігом! А тут чому не дають?
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09.09.2024 16:37 Ответить
Це йкийсь треш
Зрадників з укр паспортами аж бігом повідпускали за кордон, а людину, яка боронила Україну, не можуть визволити через паспорт, а фактично, через ******* та зрадників у владі
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09.09.2024 17:05 Ответить
Редакція, не пишить брєдятіну.
В Цемаха, Мертведчука, Єжова теж не було громадянства кацапстану, але їх поміняли.
Пишить адекватні заголовки: "Клован Лубінець під керівництвом мудака Ірьмака не хоче міняти ...".
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09.09.2024 17:08 Ответить
Визволіть нашого бійця кловани!
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09.09.2024 17:21 Ответить
Оо, Сашка Ясенчука опублікували. Старий надійний Чернігівський патріот і волонтер. Ще в часи коли на вишиванку тикали пальцем, а на українську мову перепитували чи ти не з Західної...
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09.09.2024 17:22 Ответить
На попа обміняють.
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09.09.2024 17:23 Ответить
на пашку мєрина?
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09.09.2024 23:04 Ответить
В нас стільки військовослужбовців РПЦ в країні знаходятся. Пора їм принести хоч чкусь користь для нашої держави.
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09.09.2024 17:47 Ответить
А у "Азовців" є громадянство України.
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09.09.2024 17:54 Ответить
На яких тоді підставах колаборанти чекають обміну? Вони громадяни, на жаль, України, але пишуть прохання на обмін.
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09.09.2024 18:41 Ответить
Сьогодняшній "владі" навіть СВОЇ Азовці не потрібні, а якийсь там росіянин і подавно.
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09.09.2024 18:46 Ответить
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09.09.2024 19:35 Ответить
В смысле, власть? А власть ли Вы,Он защищал Украину и он не Украинец...?
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09.09.2024 20:14 Ответить
своих не бросаем
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09.09.2024 22:47 Ответить
кацапам видавали громадян України, аж "ліс з мільйон дерев гудів"
Медведчук, хіба не громадянин України?
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09.09.2024 23:03 Ответить
 
 