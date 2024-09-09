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Доброволець-росіянин Євгеній Казанцев, який боронив Україну, перебуває у полоні РФ: Обміняти його не можуть

Доброволець Євгеній Казанцев, який є громадянином РФ, досі перебуває у російському полоні

Доброволець Євгеній Казанцев, який є громадянином РФ та боронив Україну, досі перебуває у російському полоні. Обміняти його не можуть, оскільки він не є громадянином України.

Про це повідомив військовослужбовець, спікер міжнародної розвідувальної спільноти Informnapalm Михайло Макарук, передає Цензор.НЕТ.

Із березня 2022 року він перебуває у російському полоні, де його катують. 

Євгеній Казанцев є уродженцем російського Санкт-Петербурга та має громадянство РФ. Його мама - уродженка Чернігова. 

Після Революції Гідності у 2014 році Євгеній повернувся до України та вступив до лав "Правого Сектора" та воював на Сході.

Після повномасштабного вторгнення РФ він захищав Чернігів у підрозділі ТРО. На початку березня 2022 року він потрапив у полон до російських окупантів. Євгенія катували, внаслідок чого він обморозив стопи та пальці на ногах, більшу частину яких згодом ампутували. 

У Росії його засудили до 12 років позбавлення волі. 

Проте Євгеній не може потрапити до списку на обмін та повернутися до України, оскільки не є громадянином України. 

"Це - мій друг і побратим… За два з половиною роки бігання по численних кабінетах результату отримати не вдалось. Я звертаюсь до усіх журналістів, депутатів та чиновників допомогти визволити з полону цього Воїна …

Оскільки, зараз держава, за яку він воював, просто кинула його напризволяще … А найбільш огидне в цій історії те, що він і досі числиться в списках військової частини та має Українське УБД, яке він чесно заробив до великої війни на сході нашої держави", - зазначив Макарук.

Читайте: Є складнощі в поверненні з полону "Азовців, - Зеленський

Доброволець Євгеній Казанцев, який є громадянином РФ, досі перебуває у російському полоні

Автор: 
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Топ коментарі
+24
Героїв нашої краіни потрібно звільняти ,
бо є на кого - це офіцери кацапіі і кадирівці 😡
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09.09.2024 16:27
+23
Не маж украхнського громадянства? 🤔 Так цсяким нєвзоровим з арахаміями громадянство дають аж бігом! А тут чому не дають?
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09.09.2024 16:37
+20
Одна тисячна процента дійсно добрих росіян, а допомогти їм не можемо.
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09.09.2024 16:23
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Одна тисячна процента дійсно добрих росіян, а допомогти їм не можемо.
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09.09.2024 16:23 Відповісти
Не хотят. У кума *********** не было рашистского гражданства, как и у одесских сепаров, которых судили в Украине, однако, обменяли. Примеров много.
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09.09.2024 23:54 Відповісти
mda...ņepozaviduješ... kacapi zamučajut do smerti s takim "rezume"
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09.09.2024 16:26 Відповісти
Героїв нашої краіни потрібно звільняти ,
бо є на кого - це офіцери кацапіі і кадирівці 😡
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09.09.2024 16:27 Відповісти
Не маж украхнського громадянства? 🤔 Так цсяким нєвзоровим з арахаміями громадянство дають аж бігом! А тут чому не дають?
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09.09.2024 16:37 Відповісти
Це йкийсь треш
Зрадників з укр паспортами аж бігом повідпускали за кордон, а людину, яка боронила Україну, не можуть визволити через паспорт, а фактично, через ******* та зрадників у владі
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09.09.2024 17:05 Відповісти
Редакція, не пишить брєдятіну.
В Цемаха, Мертведчука, Єжова теж не було громадянства кацапстану, але їх поміняли.
Пишить адекватні заголовки: "Клован Лубінець під керівництвом мудака Ірьмака не хоче міняти ...".
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09.09.2024 17:08 Відповісти
Визволіть нашого бійця кловани!
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09.09.2024 17:21 Відповісти
Оо, Сашка Ясенчука опублікували. Старий надійний Чернігівський патріот і волонтер. Ще в часи коли на вишиванку тикали пальцем, а на українську мову перепитували чи ти не з Західної...
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09.09.2024 17:22 Відповісти
На попа обміняють.
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09.09.2024 17:23 Відповісти
на пашку мєрина?
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09.09.2024 23:04 Відповісти
В нас стільки військовослужбовців РПЦ в країні знаходятся. Пора їм принести хоч чкусь користь для нашої держави.
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09.09.2024 17:47 Відповісти
А у "Азовців" є громадянство України.
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09.09.2024 17:54 Відповісти
На яких тоді підставах колаборанти чекають обміну? Вони громадяни, на жаль, України, але пишуть прохання на обмін.
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09.09.2024 18:41 Відповісти
Сьогодняшній "владі" навіть СВОЇ Азовці не потрібні, а якийсь там росіянин і подавно.
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09.09.2024 18:46 Відповісти
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09.09.2024 19:35 Відповісти
В смысле, власть? А власть ли Вы,Он защищал Украину и он не Украинец...?
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09.09.2024 20:14 Відповісти
своих не бросаем
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09.09.2024 22:47 Відповісти
кацапам видавали громадян України, аж "ліс з мільйон дерев гудів"
Медведчук, хіба не громадянин України?
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09.09.2024 23:03 Відповісти
 
 