Доброволець-росіянин Євгеній Казанцев, який боронив Україну, перебуває у полоні РФ: Обміняти його не можуть
Доброволець Євгеній Казанцев, який є громадянином РФ та боронив Україну, досі перебуває у російському полоні. Обміняти його не можуть, оскільки він не є громадянином України.
Про це повідомив військовослужбовець, спікер міжнародної розвідувальної спільноти Informnapalm Михайло Макарук, передає Цензор.НЕТ.
Із березня 2022 року він перебуває у російському полоні, де його катують.
Євгеній Казанцев є уродженцем російського Санкт-Петербурга та має громадянство РФ. Його мама - уродженка Чернігова.
Після Революції Гідності у 2014 році Євгеній повернувся до України та вступив до лав "Правого Сектора" та воював на Сході.
Після повномасштабного вторгнення РФ він захищав Чернігів у підрозділі ТРО. На початку березня 2022 року він потрапив у полон до російських окупантів. Євгенія катували, внаслідок чого він обморозив стопи та пальці на ногах, більшу частину яких згодом ампутували.
У Росії його засудили до 12 років позбавлення волі.
Проте Євгеній не може потрапити до списку на обмін та повернутися до України, оскільки не є громадянином України.
"Це - мій друг і побратим… За два з половиною роки бігання по численних кабінетах результату отримати не вдалось. Я звертаюсь до усіх журналістів, депутатів та чиновників допомогти визволити з полону цього Воїна …
Оскільки, зараз держава, за яку він воював, просто кинула його напризволяще … А найбільш огидне в цій історії те, що він і досі числиться в списках військової частини та має Українське УБД, яке він чесно заробив до великої війни на сході нашої держави", - зазначив Макарук.
Будь ласка, зачекайте...
бо є на кого - це офіцери кацапіі і кадирівці 😡
Зрадників з укр паспортами аж бігом повідпускали за кордон, а людину, яка боронила Україну, не можуть визволити через паспорт, а фактично, через ******* та зрадників у владі
В Цемаха, Мертведчука, Єжова теж не було громадянства кацапстану, але їх поміняли.
Пишить адекватні заголовки: "Клован Лубінець під керівництвом мудака Ірьмака не хоче міняти ...".
Медведчук, хіба не громадянин України?