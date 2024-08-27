Є складнощі в поверненні з полону "Азовців, - Зеленський

Наразі є складнощі в поверненні з російського полону "Азовців".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ

"Є складнощі в поверненні "Азовців". Різні причини. Напевно, треба, щоб родини знали всі виклики та складнощі. Є відповідний формат роботи з родинами і узгодження списків...Те, що повернення було 24 числа (на День Незалежності - це збіг, робота ведеться постійно", - уточнив Зеленський.

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