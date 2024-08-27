Є складнощі в поверненні з полону "Азовців, - Зеленський
Наразі є складнощі в поверненні з російського полону "Азовців".
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ
"Є складнощі в поверненні "Азовців". Різні причини. Напевно, треба, щоб родини знали всі виклики та складнощі. Є відповідний формат роботи з родинами і узгодження списків...Те, що повернення було 24 числа (на День Незалежності - це збіг, робота ведеться постійно", - уточнив Зеленський.
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+30 Макар #591193
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+28 vuiko dobrui
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А домовитися за "Азовців"- то є проблеми..?!
Брехун...
слугамдрузям: Андрієві Єрмаку та Давидові Арахамії . Зеленський та всі його, прости Господи, «ефективні менеджери», які здавали у полон захисників «Азовсталі», живі й спокійнісінько собі мешкають у Києві. Проте жодного разу не вийшли до людей які виходили на вулиці Києва, щоби нагадати про полонених оборонців Маріуполя, хлопців і дівчат з «Азову», не поговорили з ними і не розповіли ім у вічі про якісь там ,,складнощі''........ Не думайте, що їм соромно за те, що вони кинули «азовців» напризволяще, віддавши на поталу путіну, чи вони дійсно переймаються родинами військових..... Їм просто пофіг, їм байдуже і на захисників Маріуполя, і на Україну з українцями у цілому! Страшну ціну вже заплачено за помилку 19-го року, І на жаль іі ціна с кожним днем зростає......
Було б бажання!