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Є складнощі в поверненні з полону "Азовців, - Зеленський

Україна повернула з російського полону 115 воїнів

Наразі є складнощі в поверненні з російського полону "Азовців".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ

"Є складнощі в поверненні "Азовців". Різні причини. Напевно, треба, щоб родини знали всі виклики та складнощі. Є відповідний формат роботи з родинами і узгодження списків...Те, що повернення було 24 числа (на День Незалежності - це збіг, робота ведеться постійно", - уточнив Зеленський

Читайте на "Цензор.НЕТ": У сьогоднішньому обміні вкотре немає жодного "азовця". Дорогоцінний шанс та час втрачені, - Прокопенко

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) полон (1552) Азов (774)


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Топ коментарі
+30
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27.08.2024 15:08
+28
апсолютно вірно !!!

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27.08.2024 15:15
+22
Треба створити складнощі в поверненні кадирок. Тоді будуть міняти азовців.
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27.08.2024 15:10
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27.08.2024 15:08 Відповісти
апсолютно вірно !!!

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27.08.2024 15:15 Відповісти
Треба створити складнощі в поверненні кадирок. Тоді будуть міняти азовців.
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27.08.2024 15:10 Відповісти
Або рбміеяти на Єрмака, Малюка, Татарова, які за словами Зєлєнского вбивали чеченців(очевидно кадирівців) у Києві на початку повномасштабного вторгнення.
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27.08.2024 16:37 Відповісти
У нас были пи@арских 115 срочников. Не в обиду ребятам, нужно вытягивать домой всех, но какой рычаг был еще нужен? Или кому-то срочно был нужен обмен под красную дату календаря и накануне вот этой прессухи?
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27.08.2024 20:46 Відповісти
Мрасьзелена....
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27.08.2024 15:12 Відповісти
Не вийде! Він їм потрібен тут,у якості пересидента! Хіба дарма вони(расєяне) стільки сотень мільйонів$ вбухали в його обраня?!
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27.08.2024 16:23 Відповісти
В Катарі домовлятися - то все норм...
А домовитися за "Азовців"- то є проблеми..?!
Брехун...
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27.08.2024 15:13 Відповісти
А ви лаптей аладіна і строковиків не віддавайте.
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27.08.2024 15:17 Відповісти
за тих строчників треба було забирати Азовців і Айдарівців, але для зеленої гниди це найгірший вибір для самого себе. русня першою заявила про обмін і тому треба було ставити українські вимоги. але 73% зеідіоти і тому раді.
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27.08.2024 15:17 Відповісти
Да не выдают они этих Азовцев и не хотят менять на срочников, это они сами сказали, может, поменяют одного на двух, тогда надо больше захватывать в плен этих срочников. Или надо больше захватывать в плен кадыровцев, на них можно будет очень хорошо обменять Азовцев, этак один к пятидесяти..
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27.08.2024 15:51 Відповісти
Зате здати в полон на катівню не було проблем. Щоб тебе ''шляк трафив''!
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27.08.2024 15:21 Відповісти
https://espreso.tv/suspilstvo-pochesniy-chi-vbivchiy-polon-yak-voini-vikhodili-z-azovstali-ta-shcho-z-nimi-zaraz-dva-roki-po-tomu хто схоче може прочитати, це називається "є складнощі"
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27.08.2024 15:29 Відповісти
Путін розуміє "ціну" АЗОВців , тому нажаль обміну їх не буде , може лише небагатьох на Лампу Аладіна , якщо спіймають .
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27.08.2024 15:30 Відповісти
Є складнощі в поверненні з полону "Азовців Джерело: їх три,Це Єрмак,Татаров і Зеленський.
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27.08.2024 15:35 Відповісти
Щось незрозуміле. У Курську захопили у полон сотні кадировців та тисячи срочників. Можна легко поміняти на десяток азовців.
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27.08.2024 15:43 Відповісти
Як би було бажаня зє! А воно є?
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27.08.2024 16:18 Відповісти
Складноші , бо спросять чому воно пустило кацапів через чонгар
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27.08.2024 15:55 Відповісти
Ми ж пам'ятаємо, хто саме наказав розмінувати акваторію Маріуполя, хто залишив Маріуполь без оборонних укріплень, хто наказав вивести із Маріуполя особовий склад Служби безпеки та Національної поліції України. Так було залишено оборонців гарнізону сам на сам із ворогом. Ми пам'ятаємо як Зеленський гарантував та обіцяв воінам швидкий обмін і повернення додому , і комý потім дякував за «вдало» проведену здачу захисників «Азовсталі» у полон. А дякував він своїм найліпшим слугам друзям: Андрієві Єрмаку та Давидові Арахамії . Зеленський та всі його, прости Господи, «ефективні менеджери», які здавали у полон захисників «Азовсталі», живі й спокійнісінько собі мешкають у Києві. Проте жодного разу не вийшли до людей які виходили на вулиці Києва, щоби нагадати про полонених оборонців Маріуполя, хлопців і дівчат з «Азову», не поговорили з ними і не розповіли ім у вічі про якісь там ,,складнощі''........ Не думайте, що їм соромно за те, що вони кинули «азовців» напризволяще, віддавши на поталу путіну, чи вони дійсно переймаються родинами військових..... Їм просто пофіг, їм байдуже і на захисників Маріуполя, і на Україну з українцями у цілому! Страшну ціну вже заплачено за помилку 19-го року, І на жаль іі ціна с кожним днем зростає......
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27.08.2024 16:06 Відповісти
І ці труднощі та складнощі в зє і його ОПи!
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27.08.2024 16:17 Відповісти
Які ще складнощі в тебе, Вовік?
Було б бажання!
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27.08.2024 16:22 Відповісти
Складність одна - Зєля особисто боїться повернення полонених Азовців
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27.08.2024 16:50 Відповісти
А чому .падло ти заборонив азовцям прориватись з Маріуполя ,а наказав їм йти на азовсталь ,де вони опинились в оточенні ,а якщо б не слухали зелю ,і пішли на прорив ще на початку березня коли ще не було у кацапів суцільної лінії фронту ,можливо більшість з них і прорвалася б.
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27.08.2024 17:22 Відповісти
 
 