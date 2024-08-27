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Есть сложности в возвращении из плена "Азовцев, - Зеленский"

Україна повернула з російського полону 115 воїнів

Сейчас есть сложности в возвращении из российского плена "Азовцев".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ

"Есть сложности в возвращении "Азовцев". Различные причины. Наверное, надо, чтобы семьи знали все вызовы и сложности. Есть соответствующий формат работы с семьями и согласование списков...То, что возвращение было 24 числа (на День Независимости - это совпадение, работа ведется постоянно", - уточнил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В сегодняшнем обмене в который раз нет ни одного "азовца". Драгоценный шанс и время упущены, - Прокопенко

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) плен (2598) Азов (790)


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Топ комментарии
+30
Скажу коротко: ***************** !!!
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27.08.2024 15:08
+28
апсолютно вірно !!!

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27.08.2024 15:15
+22
Треба створити складнощі в поверненні кадирок. Тоді будуть міняти азовців.
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27.08.2024 15:10
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Скажу коротко: ***************** !!!
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27.08.2024 15:08 Ответить
апсолютно вірно !!!

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27.08.2024 15:15 Ответить
Треба створити складнощі в поверненні кадирок. Тоді будуть міняти азовців.
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27.08.2024 15:10 Ответить
Або рбміеяти на Єрмака, Малюка, Татарова, які за словами Зєлєнского вбивали чеченців(очевидно кадирівців) у Києві на початку повномасштабного вторгнення.
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27.08.2024 16:37 Ответить
У нас были пи@арских 115 срочников. Не в обиду ребятам, нужно вытягивать домой всех, но какой рычаг был еще нужен? Или кому-то срочно был нужен обмен под красную дату календаря и накануне вот этой прессухи?
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27.08.2024 20:46 Ответить
Мрасьзелена....
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27.08.2024 15:12 Ответить
Не вийде! Він їм потрібен тут,у якості пересидента! Хіба дарма вони(расєяне) стільки сотень мільйонів$ вбухали в його обраня?!
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27.08.2024 16:23 Ответить
В Катарі домовлятися - то все норм...
А домовитися за "Азовців"- то є проблеми..?!
Брехун...
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27.08.2024 15:13 Ответить
А ви лаптей аладіна і строковиків не віддавайте.
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27.08.2024 15:17 Ответить
за тих строчників треба було забирати Азовців і Айдарівців, але для зеленої гниди це найгірший вибір для самого себе. русня першою заявила про обмін і тому треба було ставити українські вимоги. але 73% зеідіоти і тому раді.
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27.08.2024 15:17 Ответить
Да не выдают они этих Азовцев и не хотят менять на срочников, это они сами сказали, может, поменяют одного на двух, тогда надо больше захватывать в плен этих срочников. Или надо больше захватывать в плен кадыровцев, на них можно будет очень хорошо обменять Азовцев, этак один к пятидесяти..
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27.08.2024 15:51 Ответить
Зате здати в полон на катівню не було проблем. Щоб тебе ''шляк трафив''!
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27.08.2024 15:21 Ответить
https://espreso.tv/suspilstvo-pochesniy-chi-vbivchiy-polon-yak-voini-vikhodili-z-azovstali-ta-shcho-z-nimi-zaraz-dva-roki-po-tomu хто схоче може прочитати, це називається "є складнощі"
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27.08.2024 15:29 Ответить
Путін розуміє "ціну" АЗОВців , тому нажаль обміну їх не буде , може лише небагатьох на Лампу Аладіна , якщо спіймають .
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27.08.2024 15:30 Ответить
Є складнощі в поверненні з полону "Азовців Джерело: їх три,Це Єрмак,Татаров і Зеленський.
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27.08.2024 15:35 Ответить
Щось незрозуміле. У Курську захопили у полон сотні кадировців та тисячи срочників. Можна легко поміняти на десяток азовців.
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27.08.2024 15:43 Ответить
Як би було бажаня зє! А воно є?
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27.08.2024 16:18 Ответить
Складноші , бо спросять чому воно пустило кацапів через чонгар
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27.08.2024 15:55 Ответить
Ми ж пам'ятаємо, хто саме наказав розмінувати акваторію Маріуполя, хто залишив Маріуполь без оборонних укріплень, хто наказав вивести із Маріуполя особовий склад Служби безпеки та Національної поліції України. Так було залишено оборонців гарнізону сам на сам із ворогом. Ми пам'ятаємо як Зеленський гарантував та обіцяв воінам швидкий обмін і повернення додому , і комý потім дякував за «вдало» проведену здачу захисників «Азовсталі» у полон. А дякував він своїм найліпшим слугам друзям: Андрієві Єрмаку та Давидові Арахамії . Зеленський та всі його, прости Господи, «ефективні менеджери», які здавали у полон захисників «Азовсталі», живі й спокійнісінько собі мешкають у Києві. Проте жодного разу не вийшли до людей які виходили на вулиці Києва, щоби нагадати про полонених оборонців Маріуполя, хлопців і дівчат з «Азову», не поговорили з ними і не розповіли ім у вічі про якісь там ,,складнощі''........ Не думайте, що їм соромно за те, що вони кинули «азовців» напризволяще, віддавши на поталу путіну, чи вони дійсно переймаються родинами військових..... Їм просто пофіг, їм байдуже і на захисників Маріуполя, і на Україну з українцями у цілому! Страшну ціну вже заплачено за помилку 19-го року, І на жаль іі ціна с кожним днем зростає......
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27.08.2024 16:06 Ответить
І ці труднощі та складнощі в зє і його ОПи!
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27.08.2024 16:17 Ответить
Які ще складнощі в тебе, Вовік?
Було б бажання!
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27.08.2024 16:22 Ответить
Складність одна - Зєля особисто боїться повернення полонених Азовців
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27.08.2024 16:50 Ответить
А чому .падло ти заборонив азовцям прориватись з Маріуполя ,а наказав їм йти на азовсталь ,де вони опинились в оточенні ,а якщо б не слухали зелю ,і пішли на прорив ще на початку березня коли ще не було у кацапів суцільної лінії фронту ,можливо більшість з них і прорвалася б.
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27.08.2024 17:22 Ответить
 
 