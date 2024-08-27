Есть сложности в возвращении из плена "Азовцев, - Зеленский"
Сейчас есть сложности в возвращении из российского плена "Азовцев".
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ
"Есть сложности в возвращении "Азовцев". Различные причины. Наверное, надо, чтобы семьи знали все вызовы и сложности. Есть соответствующий формат работы с семьями и согласование списков...То, что возвращение было 24 числа (на День Независимости - это совпадение, работа ведется постоянно", - уточнил Зеленский.
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А домовитися за "Азовців"- то є проблеми..?!
Брехун...
слугамдрузям: Андрієві Єрмаку та Давидові Арахамії . Зеленський та всі його, прости Господи, «ефективні менеджери», які здавали у полон захисників «Азовсталі», живі й спокійнісінько собі мешкають у Києві. Проте жодного разу не вийшли до людей які виходили на вулиці Києва, щоби нагадати про полонених оборонців Маріуполя, хлопців і дівчат з «Азову», не поговорили з ними і не розповіли ім у вічі про якісь там ,,складнощі''........ Не думайте, що їм соромно за те, що вони кинули «азовців» напризволяще, віддавши на поталу путіну, чи вони дійсно переймаються родинами військових..... Їм просто пофіг, їм байдуже і на захисників Маріуполя, і на Україну з українцями у цілому! Страшну ціну вже заплачено за помилку 19-го року, І на жаль іі ціна с кожним днем зростає......
Було б бажання!