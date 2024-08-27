Есть сложности в возвращении из плена "Азовцев, - Зеленский"

Сейчас есть сложности в возвращении из российского плена "Азовцев".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ

"Есть сложности в возвращении "Азовцев". Различные причины. Наверное, надо, чтобы семьи знали все вызовы и сложности. Есть соответствующий формат работы с семьями и согласование списков...То, что возвращение было 24 числа (на День Независимости - это совпадение, работа ведется постоянно", - уточнил Зеленский.

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