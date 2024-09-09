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Снаряды, гранатометы, зенитно-ракетные комплексы Швеция объявила новый пакет военной помощи для Украины на 400 млн евро

Снаряди, гранатомети, зенітно-ракетні комплекси: Швеція оголосила новий пакет військової допомоги для України на 400 млн. євро

В понедельник, 9 сентября, правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи для Украины на 4,6 млрд шведских крон (401,6 миллиона евро). Это уже 17-й пакет военной помощи Швеции для Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение шведского правительства.

"Пакет соответствует наиболее приоритетным военным потребностям Украины и создает свободу действий в будущем. Он включает пожертвования оборудования, прямые закупки, комплекты снаряжения и финансовую помощь", - говорится в сообщении.

В частности, новый пакет помощи от Швеции содержит маскировочное оборудование для ранее переданной техники - гусеничных бронетранспортеров PBV 302, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Robot System 70.

Кроме этого, правительство Швеции отмечает, что Украина запросила противотанковое вооружение, поэтому в пакет помощи вошли противотанковые снаряды, гранатометы и мины. А также средства защиты от загрязнений, боеприпасы для минометов, учебные материалы для новобранцев и зимнее снаряжение для украинских солдат.

Также Швеция передает морское оборудование на 500 миллионов шведских крон (около 43 млн евро), в частности шесть боевых катеров Combat Boat 90 и сопутствующее оборудование к ним.

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Правительство Швеции также планирует выделить дополнительные средства на поставку Украине беспилотников.

Кроме этого, еще более 700 млн шведских крон (около 61 млн евро) пойдут на финансовые пожертвования в фонды и многосторонние инициативы в 2024 году.

"Инициативы включают как временные многосторонние проекты, такие как программы по поставке боеприпасов, так и постоянные фонды, например, Международный фонд для Украины под руководством Великобритании", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+24
Повага Шведському народу парламенту и президенту.Дякуем.
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09.09.2024 17:05
+17
Шведам респект і уважуха!
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09.09.2024 17:05
+14
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09.09.2024 17:19
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Щось я не зрозумів, Швеція 400 млн, а США на 260 млн
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09.09.2024 16:54 Ответить
Шось мені підказує шо там у них в США якийсь мутний договорняк з кацапами... Дуже надіюсь, що це не так.
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09.09.2024 16:57 Ответить
Повага Шведському народу парламенту и президенту.Дякуем.
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09.09.2024 17:05 Ответить
Шведам респект і уважуха!
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09.09.2024 17:05 Ответить
Шведський ВПК рулит - від Карла Густава до CV-90, Арчера, фрегатів та Гріпена
- все виробляють самі
і - найкраще !!!!
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09.09.2024 17:52 Ответить
населення Швеції.... 9,801 млн осіб (2015 рік) !!!!!!

всього лише !!!
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09.09.2024 17:54 Ответить
населення України.... 43,82 миллиона (2021 г.)

ЗЄля, де наші ЗРК, корвети, БМП, Гріпени ????

курва !!!!!
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09.09.2024 17:58 Ответить
"паляниця" через пьять твоїх років правління ?

і ото й усе ?!!!

.
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09.09.2024 18:00 Ответить
Из этих 9 млн 800 тысяч надо вычесть 1 миллион 500 тысяч мигрантов-нахлебников из 3-го мира, которые никогда не работают и жадно обжирают работающих шведов.
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09.09.2024 22:43 Ответить
Дякуємо Швеції, за дієву допомогу і підтримку Українців та України, у часи московської війни!!
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09.09.2024 17:09 Ответить
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09.09.2024 17:19 Ответить
В США до кінця вересня може "згоріти" 6 млд допомоги
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09.09.2024 17:26 Ответить
не згорять... подивіться Швеця - там все порозпихано так, щоб курва-донні не дотягнувся
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09.09.2024 17:56 Ответить
Численность шведской армии включая авиацию и флот в 2022г составляла 14000 человек . Как и еще в нейтралитет играли. Как вы думаете сколько времени она простоит перед ордой ?
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09.09.2024 19:39 Ответить
Спасибо Швеция!
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09.09.2024 20:05 Ответить
Наші природні союзники.
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09.09.2024 20:09 Ответить
 
 