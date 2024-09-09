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Снаряди, гранатомети, зенітно-ракетні комплекси: Швеція оголосила новий пакет військової допомоги для України на 400 млн євро

Снаряди, гранатомети, зенітно-ракетні комплекси: Швеція оголосила новий пакет військової допомоги для України на 400 млн. євро

У понеділок, 9 вересня, уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 4,6 млрд шведських крон (401,6 мільйона євро). Це вже 17-й пакет військової допомоги Швеції для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення шведського уряду.

"Пакет відповідає найбільш пріоритетним військовим потребам України та створює свободу дій у майбутньому. Він включає пожертвування обладнання, прямі закупівлі, комплекти спорядження та фінансову допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, новий пакет допомоги від Швеції містить маскувальне обладнання для раніше переданої техніки –гусеничних бронетранспортерів PBV 302, а також переносні зенітно-ракетні комплекси Robot System 70.

Крім цього, уряд Швеції зазначає, що Україна запросила протитанкове озброєння, тому до пакету допомоги увійшли протитанкові снаряди, гранатомети і міни. А також засоби захисту від забруднень, боєприпаси для мінометів, навчальні матеріали для новобранців і зимове спорядження для українських солдатів.

Також Швеція передає морське обладнання на 500 мільйонів шведських крон (близько 43 млн євро), зокрема шість бойових катерів Combat Boat 90 та супутнє обладнання до них. 

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Уряд Швеції також планує виділити додаткові кошти на постачання Україні безпілотників.

Окрім цього, ще більше ніж 700 млн шведських крон (близько 61 млн євро) підуть на фінансові пожертвування у фонди та багатосторонні ініціативи у 2024 році.

"Ініціативи включають як тимчасові багатосторонні проєкти, такі як програми з постачання боєприпасів, так і постійні фонди, наприклад, Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+24
Повага Шведському народу парламенту и президенту.Дякуем.
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09.09.2024 17:05
+17
Шведам респект і уважуха!
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09.09.2024 17:05
+14
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09.09.2024 17:19
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Щось я не зрозумів, Швеція 400 млн, а США на 260 млн
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09.09.2024 16:54 Відповісти
Шось мені підказує шо там у них в США якийсь мутний договорняк з кацапами... Дуже надіюсь, що це не так.
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09.09.2024 16:57 Відповісти
Повага Шведському народу парламенту и президенту.Дякуем.
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09.09.2024 17:05 Відповісти
Шведам респект і уважуха!
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09.09.2024 17:05 Відповісти
Шведський ВПК рулит - від Карла Густава до CV-90, Арчера, фрегатів та Гріпена
- все виробляють самі
і - найкраще !!!!
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09.09.2024 17:52 Відповісти
населення Швеції.... 9,801 млн осіб (2015 рік) !!!!!!

всього лише !!!
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09.09.2024 17:54 Відповісти
населення України.... 43,82 миллиона (2021 г.)

ЗЄля, де наші ЗРК, корвети, БМП, Гріпени ????

курва !!!!!
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09.09.2024 17:58 Відповісти
"паляниця" через пьять твоїх років правління ?

і ото й усе ?!!!

.
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09.09.2024 18:00 Відповісти
Из этих 9 млн 800 тысяч надо вычесть 1 миллион 500 тысяч мигрантов-нахлебников из 3-го мира, которые никогда не работают и жадно обжирают работающих шведов.
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09.09.2024 22:43 Відповісти
Дякуємо Швеції, за дієву допомогу і підтримку Українців та України, у часи московської війни!!
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09.09.2024 17:09 Відповісти
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09.09.2024 17:19 Відповісти
В США до кінця вересня може "згоріти" 6 млд допомоги
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09.09.2024 17:26 Відповісти
не згорять... подивіться Швеця - там все порозпихано так, щоб курва-донні не дотягнувся
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09.09.2024 17:56 Відповісти
Численность шведской армии включая авиацию и флот в 2022г составляла 14000 человек . Как и еще в нейтралитет играли. Как вы думаете сколько времени она простоит перед ордой ?
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09.09.2024 19:39 Відповісти
Спасибо Швеция!
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09.09.2024 20:05 Відповісти
Наші природні союзники.
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09.09.2024 20:09 Відповісти
 
 