2 человека погибли и 3 ранены вследствие сегодняшних обстрелов Донетчины
Сегодня, 9 сентября, российские войска атаковали Кураховскую и Ильиновскую громады в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, город Горняк Кураховской громады находится под постоянным огнем. Сегодня там от вражеских обстрелов погиб мужчина, еще 2 человека получили ранения.
Кроме того, в поселке Клебан-Бык Ильиновской громады россияне убили 59-летнюю женщину, еще одного человека ранили. В селе повреждены дом и хозяйственная постройка.
"Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь!" - призвал Филашкин.
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Владтмир Пометун
показать весь комментарий09.09.2024 19:24 Ответить Мне нравится 0
Sashko Slastyon 55d3ea48
показать весь комментарий09.09.2024 20:09 Ответить Мне нравится 0
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