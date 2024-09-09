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обстріл (27110) Донецька область (7587)

2 людини загинули і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини

Обстріл Донеччини

Сьогодні, 9 вересня, російські війська атакували Курахівську та Іллінівську громади на Донеччині, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, місто Гірник Курахівської громади перебуває під постійним вогнем. Сьогодні там від ворожих обстрілів загинув чоловік, ще 2 людини зазнали поранень.

Крім того, у селищі Клебан-Бик Іллінівської громади росіяни вбили 59-річну жінку, ще одну людину поранили. У селі пошкоджено будинок і господарчу будівлю.

"Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь!" - закликав Філашкін.

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Хай кацапів на хер,невже часу нехватає,чи сміливість була тільки призивати жу%ла з.
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09.09.2024 19:24 Відповісти
Царство Небесне загиблим.
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09.09.2024 20:09 Відповісти
 
 