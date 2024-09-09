Рашисти вкотре прицільно обстріляли пожежно-рятувальну частину на Донеччині. ФОТОрепортаж

Російські загарбники зранку 9 вересня прицільно обстріляли пожежно-рятувальну частину у Кураховому Покровського району Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"Внаслідок ворожого удару пошкоджена будівля та техніка. На щастя, рятувальники не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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