Рашисти вкотре прицільно обстріляли пожежно-рятувальну частину на Донеччині. ФОТОрепортаж
Російські загарбники зранку 9 вересня прицільно обстріляли пожежно-рятувальну частину у Кураховому Покровського району Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
"Внаслідок ворожого удару пошкоджена будівля та техніка. На щастя, рятувальники не постраждали", - йдеться в повідомленні.
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