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Рашисти вкотре прицільно обстріляли пожежно-рятувальну частину на Донеччині. ФОТОрепортаж

Російські загарбники зранку 9 вересня прицільно обстріляли пожежно-рятувальну частину у Кураховому Покровського району Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"Внаслідок ворожого удару пошкоджена будівля та техніка. На щастя, рятувальники не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв Курахове: пошкоджено пожежну частину та автомобіль рятувальників. ФОТО

Окупанти 9 вересня обстріляли пожежну частину у Донецькій області
Окупанти 9 вересня обстріляли пожежну частину у Донецькій області
Окупанти 9 вересня обстріляли пожежну частину у Донецькій області
Окупанти 9 вересня обстріляли пожежну частину у Донецькій області
Окупанти 9 вересня обстріляли пожежну частину у Донецькій області
Окупанти 9 вересня обстріляли пожежну частину у Донецькій області
Окупанти 9 вересня обстріляли пожежну частину у Донецькій області

Автор: 

обстріл (28687) Донецька область (8578) ДСНС (5123)


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Місцеві ЖДУНИ, однозначно, приклали своє бажання нагадити Україні, де вони ж і понині живуть!!
Бездіяльність, упродовж трьох рокі, стефанчука зеленського шмигаля щодо внесення змін в ЗАКОНОДАВСТВО щодо підвищення суворості ПОКАРАНЬ за дії ЖДУНІВ, призводять до щоденних смертей та крові в Українців!
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09.09.2024 11:17 Відповісти
 
 