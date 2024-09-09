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Рашисты в очередной раз прицельно обстреляли пожарно-спасательную часть в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Российские захватчики утром 9 сентября прицельно обстреляли пожарно-спасательную часть в Курахово Покровского района Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"В результате вражеского удара повреждено здание и техника. К счастью, спасатели не пострадали", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял Курахово: повреждены пожарная часть и автомобиль спасателей. ФОТО

Окупанти 9 вересня обстріляли пожежну частину у Донецькій області
Окупанти 9 вересня обстріляли пожежну частину у Донецькій області
Окупанти 9 вересня обстріляли пожежну частину у Донецькій області
Окупанти 9 вересня обстріляли пожежну частину у Донецькій області
Окупанти 9 вересня обстріляли пожежну частину у Донецькій області
Окупанти 9 вересня обстріляли пожежну частину у Донецькій області
Окупанти 9 вересня обстріляли пожежну частину у Донецькій області

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обстрел (27366) Донецкая область (9767) ГСЧС (4983)


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Місцеві ЖДУНИ, однозначно, приклали своє бажання нагадити Україні, де вони ж і понині живуть!!
Бездіяльність, упродовж трьох рокі, стефанчука зеленського шмигаля щодо внесення змін в ЗАКОНОДАВСТВО щодо підвищення суворості ПОКАРАНЬ за дії ЖДУНІВ, призводять до щоденних смертей та крові в Українців!
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09.09.2024 11:17 Ответить
 
 