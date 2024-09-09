Рашисты в очередной раз прицельно обстреляли пожарно-спасательную часть в Донецкой области. ФОТОрепортаж
Российские захватчики утром 9 сентября прицельно обстреляли пожарно-спасательную часть в Курахово Покровского района Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"В результате вражеского удара повреждено здание и техника. К счастью, спасатели не пострадали", - говорится в сообщении.
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