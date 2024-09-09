Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 276 военнослужащих, 267 из них - посмертно.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, оборонцы награждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.

Защитники награждены орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество", медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

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