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Зеленский (19064) награда (1748)

Зеленский отметил государственными наградами 276 военнослужащих, 267 из них посмертно

нагорода

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 276 военнослужащих, 267 из них - посмертно.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, оборонцы награждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.

Защитники награждены орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество", медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

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Довбень, нагороджує держава Україна своїх полеглих Героїв. Президент лише вручив державні нагороди. Але ти і у цій темі не можеш стримати своє кацапське нутро.
Слава всім Героям, живим і полеглим за Україну!
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10.09.2024 05:33 Ответить
Героям Слава !
Це наша полеглим і живим за їх подвиг!

паскудно, що нагороди вручає Дезертир
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10.09.2024 12:10 Ответить
Тобто у 95% випадків треба вмерти, щоб отримати визнання від преЗЕдента?
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10.09.2024 00:40 Ответить
Ну ви б совість б мали. Люди, які загинули отримали останні почесті, але ви начали срать ze на цьому фоні. Яка ницість.
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10.09.2024 02:16 Ответить
А у шута обдолбанного совесть есть? Уклонист-рецидивист от имени государства, которое он ненавидит, награждает Героев. В том, что большая война пришла в страну и погибли эти люди, действительно лучшие, стопроцентная вина нарика квартального, это он помог его кумиру путину развязать эту бойню. Человек, после начала нападения, осознав, что кровь стольких украинцев на его руках, и не меньше, чем на руках царька мокшанского, застрелился бы, человек с таким грузом просто не мог бы жить. А эта тварь хрипатая еще и корчит из себя великого полководца, обворовывая армию и быкуя перед партнерами, от которых критически зависит помощь стране. Если бы это падло похоронило своих ********* и само сдохло в муках, то это была бы очень малая часть того, что сволочь заслужила, убив сотни тысяч украинцев.
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10.09.2024 08:01 Ответить
Героям Слава !

співчуття рідним....
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10.09.2024 03:30 Ответить
Героям слава!
Скоро зермак з його "потужною політикою" залишиться сам.
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10.09.2024 08:58 Ответить
 
 