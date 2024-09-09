Зеленський відзначив державними нагородами 276 військовослужбовців, 267 з них — посмертно
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 276 військовослужбовців, 267 з них — посмертно.
Відповідний указ розміщений на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, оборонці нагороджені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.
Захисники нагороджені орденами Богдана Хмельницького та "За мужність", медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Слава всім Героям, живим і полеглим за Україну!
Це наша полеглим і живим за їх подвиг!
паскудно, що нагороди вручає Дезертир
співчуття рідним....
Скоро зермак з його "потужною політикою" залишиться сам.