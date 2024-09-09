Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 276 військовослужбовців, 267 з них — посмертно.

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, оборонці нагороджені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Захисники нагороджені орденами Богдана Хмельницького та "За мужність", медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

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