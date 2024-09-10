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Рашисты накрыли огнем Шуменский микрорайон Херсона: поврежден детсад, один из "прилетов" - по автостоянке. ВИДЕО

Ночью 10 сентября 2024 года под ударами российских войск находился Шуменский микрорайон Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Один из "прилетов" - по автостоянке. Вражеским огнем поврежоено с десяток транспортных средств", - уточнил чиновник.

Также, по его словам, враг атаковал детский сад, из-за чего здание получило повреждения.

Пострадавших среди местных жителей нет.

Также читайте: Оккупанты атаковали из беспилотника больницу в Херсоне: Пострадала медсестра

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 9 сентября оккупанты атаковали с беспилотника больницу в Херсоне. Пострадала медсестра. Напомним, вчера, 8 сентября, в Днепровском районе Херсона в результате сброса россиянами взрывчатки на маршрутку пострадали шесть человек.
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