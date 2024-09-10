Рашисти вкрили вогнем Шуменський мікрорайон Херсону: пошкоджено дитсадок, один з "прильотів" - по автостоянці. ВIДЕО
Вночі 10 вересня 2024 року під ударами російських військ перебував Шуменський мікрорайон Херсону.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Один із "прильотів" - по автостоянці. Ворожим вогнем понівечено з десяток транспортних засобів", - уточнив чиновник.
Також, за його словами, ворог атакував дитячий садок, через що будівля зазнала пошкоджень.
Постраждалих серед місцевих жителів немає.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 9 вересня окупанти атакували з безпілотника лікарню в Херсоні. Постраждала медсестра. Нагадаємо, учора, 8 вересня, у Дніпровському районі Херсона внаслідок скидання росіянами вибухівки на маршрутку постраждали шестеро людей
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