В "Дії" появились свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени, - Минцифры
В приложении "Дія" появились новые цифровые документы. Речь идет о свидетельствах о рождении, браке, расторжении брака и смене имени.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры, информирует Цензор.НЕТ.
"Расширяем перечень цифровых документов в приложении. Отныне свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени всегда в вашем смартфоне - в Дії. Больше не придется искать оригиналы, когда трудоустраиваетесь, оформляете льготы или подтверждаете смену фамилии", - говорится в сообщении.
Свидетельство о рождении ребенка любого возраста будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру. Достаточно авторизоваться в приложении - и оно появится в перечне документов. Это особенно актуально родителям, которые меняли личные данные после рождения ребенка.
Свидетельства подтянутся в Дию автоматически, если:
- в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан есть информация о свидетельстве и в документе указан налоговый номер;
- вы гражданин Украины в возрасте 14+ и имеете верифицированный налоговый номер.
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у Словаччині такой дурні нема , а у раши -є
Побільше особистих даних у цю помийку треба заливати.
а потім дію "випадково" зламають і ти взагалі просто"кінь в пальто"