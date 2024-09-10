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электронные документы (117) Дія (405)

В "Дії" появились свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени, - Минцифры

У Дії з'явилися нові цифрові документи

В приложении "Дія" появились новые цифровые документы. Речь идет о свидетельствах о рождении, браке, расторжении брака и смене имени.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры, информирует Цензор.НЕТ.

"Расширяем перечень цифровых документов в приложении. Отныне свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени всегда в вашем смартфоне - в Дії. Больше не придется искать оригиналы, когда трудоустраиваетесь, оформляете льготы или подтверждаете смену фамилии", - говорится в сообщении.

Свидетельство о рождении ребенка любого возраста будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру. Достаточно авторизоваться в приложении - и оно появится в перечне документов. Это особенно актуально родителям, которые меняли личные данные после рождения ребенка.

Свидетельства подтянутся в Дию автоматически, если:

  • в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан есть информация о свидетельстве и в документе указан налоговый номер;
  • вы гражданин Украины в возрасте 14+ и имеете верифицированный налоговый номер.

Также читайте: Через "Дію" в сервисных центрах Пенсионного фонда теперь можно делиться еще двумя документами
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лучше б вы реализовали что их могут получить родители-дети на другой фамилии
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10.09.2024 11:46 Ответить
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10.09.2024 11:47 Ответить
На фіга ця дія.робота на россіян?
у Словаччині такой дурні нема , а у раши -є
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10.09.2024 11:49 Ответить
ФСБ аплодують стоячи.

Побільше особистих даних у цю помийку треба заливати.
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10.09.2024 11:54 Ответить
А кому це треба ? Невже росіянам ?
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10.09.2024 12:28 Ответить
Задовбали своєю дією, пераховані події не так часто трапляються, а всі документи потрібно тримати впорядку, а не десь там валяються, як нам хочуть нав"язати
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10.09.2024 12:57 Ответить
Спочатку графу національність прибрали з паспорту, чкрез деякий час зі свідоцтва про народження, а тепер хочуть щоб ми взагалі відмовились від паперових докуметів, були в якійсь дії,
а потім дію "випадково" зламають і ти взагалі просто"кінь в пальто"
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10.09.2024 13:04 Ответить
У мене звичайний паспорт-книжечка, його не "зламають"
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10.09.2024 14:33 Ответить
 
 