В "Дії" появились свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени, - Минцифры

В приложении "Дія" появились новые цифровые документы. Речь идет о свидетельствах о рождении, браке, расторжении брака и смене имени.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры, информирует Цензор.НЕТ.

"Расширяем перечень цифровых документов в приложении. Отныне свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени всегда в вашем смартфоне - в Дії. Больше не придется искать оригиналы, когда трудоустраиваетесь, оформляете льготы или подтверждаете смену фамилии", - говорится в сообщении.

Свидетельство о рождении ребенка любого возраста будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру. Достаточно авторизоваться в приложении - и оно появится в перечне документов. Это особенно актуально родителям, которые меняли личные данные после рождения ребенка.

Свидетельства подтянутся в Дию автоматически, если:

в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан есть информация о свидетельстве и в документе указан налоговый номер;

вы гражданин Украины в возрасте 14+ и имеете верифицированный налоговый номер.

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