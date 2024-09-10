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У "Дії" з’явились свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені, - Мінцифри

У Дії з'явилися нові цифрові документи

У застосунку "Дія" з'явилися нові цифрові документи. Йдеться про свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.

"Розширюємо перелік цифрових документів у застосунку. Відтепер свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені завжди у вашому смартфоні — у Дії. Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, оформлюєте пільги чи підтверджуєте зміну прізвища", - йдеться в повідомленні.

Свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Достатньо авторизуватися в застосунку — і воно з’явиться в переліку документів. Це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини.

Свідоцтва підтягнуться в Дію автоматично, якщо:

  • у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі вказано податковий номер;
  • ви громадянин України віком 14+ і маєте верифікований податковий номер.

Також читайте: Через "Дію" в сервісних центрах Пенсійного фонду тепер можна ділитися ще двома документами

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електронні документи (446) Дія (1123)


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лучше б вы реализовали что их могут получить родители-дети на другой фамилии
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10.09.2024 11:46 Відповісти
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10.09.2024 11:47 Відповісти
На фіга ця дія.робота на россіян?
у Словаччині такой дурні нема , а у раши -є
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10.09.2024 11:49 Відповісти
ФСБ аплодують стоячи.

Побільше особистих даних у цю помийку треба заливати.
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10.09.2024 11:54 Відповісти
А кому це треба ? Невже росіянам ?
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10.09.2024 12:28 Відповісти
Задовбали своєю дією, пераховані події не так часто трапляються, а всі документи потрібно тримати впорядку, а не десь там валяються, як нам хочуть нав"язати
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10.09.2024 12:57 Відповісти
Спочатку графу національність прибрали з паспорту, чкрез деякий час зі свідоцтва про народження, а тепер хочуть щоб ми взагалі відмовились від паперових докуметів, були в якійсь дії,
а потім дію "випадково" зламають і ти взагалі просто"кінь в пальто"
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10.09.2024 13:04 Відповісти
У мене звичайний паспорт-книжечка, його не "зламають"
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10.09.2024 14:33 Відповісти
 
 