У "Дії" з’явились свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені, - Мінцифри
У застосунку "Дія" з'явилися нові цифрові документи. Йдеться про свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.
Про це повідомила пресслужба Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.
"Розширюємо перелік цифрових документів у застосунку. Відтепер свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені завжди у вашому смартфоні — у Дії. Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, оформлюєте пільги чи підтверджуєте зміну прізвища", - йдеться в повідомленні.
Свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Достатньо авторизуватися в застосунку — і воно з’явиться в переліку документів. Це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини.
Свідоцтва підтягнуться в Дію автоматично, якщо:
- у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі вказано податковий номер;
- ви громадянин України віком 14+ і маєте верифікований податковий номер.
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у Словаччині такой дурні нема , а у раши -є
Побільше особистих даних у цю помийку треба заливати.
а потім дію "випадково" зламають і ти взагалі просто"кінь в пальто"