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Переоделся в "пиксель", чтобы бежать за границу: Пограничники задержали мужчину

Прикордонники затримали чоловіка у пікселі, який намагався втекти з України

Пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу, переодевшись в военную форму.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина одолжил военную форму у друга, чтобы избежать дополнительных проверок.

"Также этот человек оказался фигурантом двух уголовных производств - "кражи" и "нанесение тяжких телесных повреждений". Его задержали пограничники за полкилометра до границы при попытке преодолеть заградительный забор. Он пытался бежать из страны, чтобы избежать ответственности за совершенные им в городе Ужгород несколько уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Пограничники сорвали попытку захватчиков окопаться в лесополосе на Волчанском направлении, ликвидировали двух россиян и уничтожили их машину. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6421) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+5
Один уже переходил кордон.
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10.09.2024 16:06
+3
ахахах, чотко же)))
https://www.tiktok.com/@batly_stdm/video/7310124063018568966
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10.09.2024 15:42
+3
Або чарівне простирадло.

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10.09.2024 15:50
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Форма нє -- иому б шапку невидимку
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10.09.2024 15:40 Ответить
ахахах, чотко же)))
https://www.tiktok.com/@batly_stdm/video/7310124063018568966
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10.09.2024 15:42 Ответить
Дякую, поригав
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10.09.2024 15:54 Ответить
Або чарівне простирадло.

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10.09.2024 15:50 Ответить
Просто чудово)
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10.09.2024 16:22 Ответить
❗️Украина готова осуществлять транзит российской нефти по своей территории, если она приобретена компаниями из Европы - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
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10.09.2024 15:45 Ответить
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10.09.2024 15:46 Ответить
Один уже переходил кордон.
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10.09.2024 16:06 Ответить
"при спробі подолати загороджувальний паркан"
Хм, нікого не турбує що на кордоні з ЄС поставили паркан?! Це така підготовка до Шенгену?
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10.09.2024 16:18 Ответить
Просто Совєти повертаються)))
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10.09.2024 16:31 Ответить
це міністр МЗС??
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10.09.2024 16:33 Ответить
Ішаку хоч золоту збрую а арабським скакуном не стане так і це підрило хоч генеральську форму вдягне а підаром залишиться
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10.09.2024 17:44 Ответить
 
 