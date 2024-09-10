Переоделся в "пиксель", чтобы бежать за границу: Пограничники задержали мужчину

Пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу, переодевшись в военную форму.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина одолжил военную форму у друга, чтобы избежать дополнительных проверок.

"Также этот человек оказался фигурантом двух уголовных производств - "кражи" и "нанесение тяжких телесных повреждений". Его задержали пограничники за полкилометра до границы при попытке преодолеть заградительный забор. Он пытался бежать из страны, чтобы избежать ответственности за совершенные им в городе Ужгород несколько уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

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