Переодягнувся у "піксель", щоб втекти за кордон: Прикордонники затримали чоловіка

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, переодягнувшись у військову форму.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік позичив військову форму у друга, щоб уникнути додаткових перевірок.

"Також цей чоловік виявився фігурантом двох кримінальних проваджень – "крадіжки" та "нанесення тяжких тілесних ушкоджень". Його затримали прикордонники за півкілометра до кордону при спробі подолати загороджувальний паркан. Він намагався втекти з країни, щоб уникнути відповідальності за вчинені ним у місті Ужгород декілька кримінальних правопорушень", - йдеться в повідомленні.

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