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Новини
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Переодягнувся у "піксель", щоб втекти за кордон: Прикордонники затримали чоловіка

Прикордонники затримали чоловіка у пікселі, який намагався втекти з України

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, переодягнувшись у військову форму.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік позичив військову форму у друга, щоб уникнути додаткових перевірок.

"Також цей чоловік виявився фігурантом двох кримінальних проваджень – "крадіжки" та "нанесення тяжких тілесних ушкоджень". Його затримали прикордонники за півкілометра до кордону при спробі подолати загороджувальний паркан. Він намагався втекти з країни, щоб уникнути відповідальності за вчинені ним у місті Ужгород декілька кримінальних правопорушень", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Прикордонники зірвали спробу загарбників окопатися в лісосмузі на Вовчанському напрямку, ліквідували двох росіян і знищили їхню автівку. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) ухилянти (898)


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Топ коментарі
+5
Один уже переходил кордон.
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10.09.2024 16:06
+3
ахахах, чотко же)))
https://www.tiktok.com/@batly_stdm/video/7310124063018568966
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10.09.2024 15:42
+3
Або чарівне простирадло.

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10.09.2024 15:50
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Форма нє -- иому б шапку невидимку
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10.09.2024 15:40 Відповісти
ахахах, чотко же)))
https://www.tiktok.com/@batly_stdm/video/7310124063018568966
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10.09.2024 15:42 Відповісти
Дякую, поригав
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10.09.2024 15:54 Відповісти
Або чарівне простирадло.

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10.09.2024 15:50 Відповісти
Просто чудово)
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10.09.2024 16:22 Відповісти
❗️Украина готова осуществлять транзит российской нефти по своей территории, если она приобретена компаниями из Европы - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
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10.09.2024 15:45 Відповісти
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10.09.2024 15:46 Відповісти
Один уже переходил кордон.
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10.09.2024 16:06 Відповісти
"при спробі подолати загороджувальний паркан"
Хм, нікого не турбує що на кордоні з ЄС поставили паркан?! Це така підготовка до Шенгену?
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10.09.2024 16:18 Відповісти
Просто Совєти повертаються)))
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10.09.2024 16:31 Відповісти
це міністр МЗС??
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10.09.2024 16:33 Відповісти
Ішаку хоч золоту збрую а арабським скакуном не стане так і це підрило хоч генеральську форму вдягне а підаром залишиться
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10.09.2024 17:44 Відповісти
 
 