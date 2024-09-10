Переодягнувся у "піксель", щоб втекти за кордон: Прикордонники затримали чоловіка
Прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, переодягнувшись у військову форму.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік позичив військову форму у друга, щоб уникнути додаткових перевірок.
"Також цей чоловік виявився фігурантом двох кримінальних проваджень – "крадіжки" та "нанесення тяжких тілесних ушкоджень". Його затримали прикордонники за півкілометра до кордону при спробі подолати загороджувальний паркан. Він намагався втекти з країни, щоб уникнути відповідальності за вчинені ним у місті Ужгород декілька кримінальних правопорушень", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 govtva
показати весь коментар10.09.2024 16:06
+3 Підлога Маккартні
показати весь коментар10.09.2024 15:42
+3 kergudu barbambiya
показати весь коментар10.09.2024 15:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.tiktok.com/@batly_stdm/video/7310124063018568966
Хм, нікого не турбує що на кордоні з ЄС поставили паркан?! Це така підготовка до Шенгену?