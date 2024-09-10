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Великобритания ввела санкции в отношении Воздушно-космических сил России

Санкції щодо Повітряно-космічних сил Росії

10 августа Великобритания объявила о введении санкций против Воздушно-космических сил России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении британского правительства, которое цитирует "Европейская правда".

Кроме российских Воздушно-космических сил, новые санкции Британии касаются 924-го Государственного центра беспилотной авиации России и командования военно-транспортной авиации РФ.

Также читайте: Санкции работают: Россия переплачивает 60% цены за товары из Китая

924-й Государственный центр беспилотной авиации России отвечает за поставку беспилотников в российскую армию, в том числе и тех, которые используются для ударов по Украине.

Причины введения санкций в сообщении не указаны.

Напомним, что США наложили ограничения на Воздушно-космические силы России, 924-й Государственный центр беспилотной авиации и командование военно-транспортной авиации РФ еще в декабре 2022 года.

Читайте: Санкции работают: Китай прекратил финансировать совместный с Россией угольный проект

Автор: 

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Нічоссі...оце вони поспішили...а проти чого у такому разі всі попередні санкції, якщо проти російських повітряних терористів - тільки зараз?
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10.09.2024 17:25 Ответить
Комедія абсурду у виконанні так званих "цивілізованих країн Заходу" продовжується.🤦
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10.09.2024 17:37 Ответить
Да, ну нет.....
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10.09.2024 17:42 Ответить
Вони наклали санкції, на які кацапи вже давно положили хрен !!! В кацапа морда має бути синя: або залита шмурдяком, або натовчена. Інших занепокоєнь у кацапа просто не може бути.
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10.09.2024 18:03 Ответить
яких повітряно-космічних сил Ро卐ії?

в космосі - немає повітря
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10.09.2024 18:06 Ответить
З 2014 року триває агресія мордору і тільки зараз? Санкції то як-хвилювання і стурбованість
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10.09.2024 18:26 Ответить
Якщо санкції запроваджувати до всього особового складу російського військового комплексу поіменно то цю ,,боротьбу,, можна розтягнути на сторіччя. І всі при ділі.
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10.09.2024 19:15 Ответить
 
 