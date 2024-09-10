Великобритания ввела санкции в отношении Воздушно-космических сил России
10 августа Великобритания объявила о введении санкций против Воздушно-космических сил России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении британского правительства, которое цитирует "Европейская правда".
Кроме российских Воздушно-космических сил, новые санкции Британии касаются 924-го Государственного центра беспилотной авиации России и командования военно-транспортной авиации РФ.
924-й Государственный центр беспилотной авиации России отвечает за поставку беспилотников в российскую армию, в том числе и тех, которые используются для ударов по Украине.
Причины введения санкций в сообщении не указаны.
Напомним, что США наложили ограничения на Воздушно-космические силы России, 924-й Государственный центр беспилотной авиации и командование военно-транспортной авиации РФ еще в декабре 2022 года.
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