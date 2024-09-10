Велика Британія запровадила санкції щодо Повітряно-космічних сил Росії

10 серпня Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти Повітряно-космічних сил Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні британського уряду, яке цитує "Європейська правда".

Окрім російських Повітряно-космічних сил, нові санкції Британії стосуються 924-го Державного центру безпілотної авіації Росії та командування військово-транспортної авіації РФ.

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924-й Державний центр безпілотної авіації Росії відповідає за поставлення безпілотників у російську армію, зокрема й тих, які використовуються для ударів по Україні.

Причини запровадження санкцій у повідомленні не вказані.

Нагадаємо, що США наклали обмеження на Повітряно-космічні сили Росії, 924-й Державний центр безпілотної авіації та командування військово-транспортної авіації РФ ще в грудні 2022 року.

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