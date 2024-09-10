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Велика Британія запровадила санкції щодо Повітряно-космічних сил Росії

Санкції щодо Повітряно-космічних сил Росії

10 серпня Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти Повітряно-космічних сил Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це йдеться в повідомленні британського уряду, яке цитує "Європейська правда".

Окрім російських Повітряно-космічних сил, нові санкції Британії стосуються 924-го Державного центру безпілотної авіації Росії та командування військово-транспортної авіації РФ.

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924-й Державний центр безпілотної авіації Росії відповідає за поставлення безпілотників у російську армію, зокрема й тих, які використовуються для ударів по Україні.

Причини запровадження санкцій у повідомленні не вказані.

Нагадаємо, що США наклали обмеження на Повітряно-космічні сили Росії, 924-й Державний центр безпілотної авіації та командування військово-транспортної авіації РФ ще в грудні 2022 року.

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Нічоссі...оце вони поспішили...а проти чого у такому разі всі попередні санкції, якщо проти російських повітряних терористів - тільки зараз?
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10.09.2024 17:25 Відповісти
Комедія абсурду у виконанні так званих "цивілізованих країн Заходу" продовжується.🤦
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10.09.2024 17:37 Відповісти
Да, ну нет.....
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10.09.2024 17:42 Відповісти
Вони наклали санкції, на які кацапи вже давно положили хрен !!! В кацапа морда має бути синя: або залита шмурдяком, або натовчена. Інших занепокоєнь у кацапа просто не може бути.
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10.09.2024 18:03 Відповісти
яких повітряно-космічних сил Ро卐ії?

в космосі - немає повітря
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10.09.2024 18:06 Відповісти
З 2014 року триває агресія мордору і тільки зараз? Санкції то як-хвилювання і стурбованість
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10.09.2024 18:26 Відповісти
Якщо санкції запроваджувати до всього особового складу російського військового комплексу поіменно то цю ,,боротьбу,, можна розтягнути на сторіччя. І всі при ділі.
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10.09.2024 19:15 Відповісти
 
 