Оккупанты совершили 66 обстрелов Сумщины в течение минувшего дня: под огнем были 11 громад
10 августа россияне совершили 66 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 181 взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Хотинская громада: враг совершил удар КАБ (2 взрыва).
- Речковская громада: удар КАБ (1 взрыв).
- Белопольская громада: враг совершил минометный обстрел (10 взрывов) и ударил КАБ (5 взрывов).
- Эсманьская громада: россияне вели обстрел из РСЗО (5 взрывов), артиллерии (6 взрывов), миномета (22 взрыва), также осуществили удары КАБ (2 взрыва) и FPV-дронами (13 взрывов).
- Краснопольская громада: враг вел минометный обстрел (9 взрывов), артиллерийский (13 взрывов), совершил атаку FPV-дроном (10 взрывов) и сброс с БПЛА взрывных устройств (2 взрыва).
- Шалыгинская громада: минометный обстрел (6 взрывов).
- Великописаревская громада: удар FPV-дроном (11 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), гранатометный обстрел (4 взрыва), сброс с БПЛА взрывных устройств (4 взрыва), удар КАБ (1 взрыв).
- Березовская громада: удар КАБ (2 взрыва).
- Глуховская громада: россияне осуществили пуск КАБ (3 взрыва).
- Дружбовская громада: враг совершил удар дроном FPV (15 взрывов), бил из артиллерии (8 взрывов).
- Путивльская громада: минометный обстрел (2 взрыва).
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