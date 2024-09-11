Оккупанты совершили 66 обстрелов Сумщины в течение минувшего дня: под огнем были 11 громад

10 августа россияне совершили 66 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 181 взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Хотинская громада: враг совершил удар КАБ (2 взрыва).

Речковская громада: удар КАБ (1 взрыв).

Белопольская громада: враг совершил минометный обстрел (10 взрывов) и ударил КАБ (5 взрывов).

Эсманьская громада: россияне вели обстрел из РСЗО (5 взрывов), артиллерии (6 взрывов), миномета (22 взрыва), также осуществили удары КАБ (2 взрыва) и FPV-дронами (13 взрывов).

Краснопольская громада: враг вел минометный обстрел (9 взрывов), артиллерийский (13 взрывов), совершил атаку FPV-дроном (10 взрывов) и сброс с БПЛА взрывных устройств (2 взрыва).

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Шалыгинская громада: минометный обстрел (6 взрывов).

Великописаревская громада: удар FPV-дроном (11 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), гранатометный обстрел (4 взрыва), сброс с БПЛА взрывных устройств (4 взрыва), удар КАБ (1 взрыв).

Березовская громада: удар КАБ (2 взрыва).

Глуховская громада: россияне осуществили пуск КАБ (3 взрыва).

Дружбовская громада: враг совершил удар дроном FPV (15 взрывов), бил из артиллерии (8 взрывов).

Путивльская громада: минометный обстрел (2 взрыва).

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