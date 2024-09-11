Окупанти здійснили 66 обстрілів Сумщини протягом дня: під вогнем 11 громад

10 серпня росіяни здійснили 66 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 181 вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Хотінська громада: ворог здійснив удар КАБ (2 вибухи).

Річківська громада: удар КАБ (1 вибух).

Білопільська громада: ворог здійснив мінометний обстріл (10 вибухів) та вдарив КАБ (5 вибухів).

Есманьська громада: росіяни вели обстріл з РСЗВ (5 вибухів), артилерії (6 вибухів), міномета (22 вибухи), також здійснили удари КАБ (2 вибухи) й FPV-дронами (13 вибухів).

Краснопільська громада: ворог вів мінометний обстріл (9 вибухів), артилерійський (13 вибухів), здійснив атаку FPV-дроном (10 вибухів) та скиди з БПЛА вибухових пристроїв (2 вибухи).

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Шалигинська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).

Великописарівська громада: удар FPV-дроном (11 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), гранатометний обстріл (4 вибухи), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (4 вибухи), удар КАБ (1 вибух).

Березівська громада: удар КАБ (2 вибухи).

Глухівська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (3 вибухи).

Дружбівська громада: ворог здійснив удар дроном FPV (15 вибухів), бив з артилерії (8 вибухів).

Путивльська громада: мінометний обстріл (2 вибухи).

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