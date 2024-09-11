Украина и МВФ достигли предварительной договоренности относительно очередного транша по программе EFF

МВФ и украинская власть достигли договоренности на уровне персонала по пятому пересмотру механизма расширенного финансирования (EFF) - Украина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МВФ.

Как отмечается, при условии одобрения исполнительным советом МВФ Украина получит около 1,1 миллиарда долларов США.

Что говорят в МВФ?

"Продуктивность программы остается высокой. Органы власти выполнили все количественные критерии эффективности на конец июня и структурный контрольный показатель для пересмотра. Также были достигнуты договоренности относительно политических установок и реформ для поддержания макроэкономической стабильности во время войны", - говорится в сообщении.

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"Война России в Украине продолжает оказывать разрушительное влияние на страну и ее народ. Умелое формирование политики, адаптивность домохозяйств и фирм, а также мощное внешнее финансирование помогли поддержать макроэкономическую и финансовую стабильность. В первом квартале 2024 года реальный ВВП вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция в июле оставалась низкой на уровне 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а валовые международные резервы по состоянию на 1 сентября составили 42,3 миллиарда долларов США.

Однако во втором полугодии 2024 года ожидается экономическое замедление из-за повторных атак на энергетическую инфраструктуру и влияние войны на рынки труда и доверие; рост ожидается на 3% до 2024 года. Решение дефицита энергии накануне зимы является критически важным, что требует скоординированных усилий, в том числе с международными партнерами. Поскольку война, как ожидается, продлится до 2025 года, рост реального ВВП составит 2,5-3,5%. Ожидается, что к концу 2024 года инфляция вырастет примерно до 9%. Риски для перспектив остаются чрезвычайно высокими", - отмечают в МВФ.