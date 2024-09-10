Переговоры с миссией МВФ сложные. Трудная работа, много вызовов, - Шмыгаль

Минфин и руководство Украины ведут переговоры с миссией Международного валютного фонда по бюджету Украины на следующий год. Они сейчас являются сложными.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил сегодня во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Премьер отметил, что миссия МВФ работает в Украине, и это первая миссия, которая во время войны проходит офлайн с присутствием руководства миссии в Киеве.

Мы работаем практически круглосуточно: днем работаем с миссией, ночью миссия работает с Вашингтоном, без выходных. Тяжелая работа, непростая миссия, сложные переговоры, много вызовов", - сказал он.

По его словам, эта миссия смотрит вперед, в 2025 год, и ведется дискуссия, каким будет 2025 год, каким должен быть бюджет 2025 года, какими должны быть шаги Украины, и какие шаги со стороны МВФ, партнеров из G7.

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"Потому что планы 24 года в программе МВФ были другими, чем происходит в реальности. Поэтому в 25 год мы заходим с нуля. Поэтому эта миссия является неординарной, сложной. Я не имею полномочий сейчас озвучивать результаты, поскольку в данный момент миссия продолжается, когда она будет завершена - будет совместный стейтмент, пока что работа идет, продолжаются переговоры", - добавил Шмыгаль.

Как информировал Цензор.НЕТ, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство знает, как проходить эту зиму в условиях возможных российских обстрелов. Он также отметил, что Украина - наиболее обеспеченная генераторами страна в мире.