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МВФ (3281) Шмыгаль Денис (2596)

Переговоры с миссией МВФ сложные. Трудная работа, много вызовов, - Шмыгаль

Перемовини України з МВФ

Минфин и руководство Украины ведут переговоры с миссией Международного валютного фонда по бюджету Украины на следующий год. Они сейчас являются сложными.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил сегодня во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Премьер отметил, что миссия МВФ работает в Украине, и это первая миссия, которая во время войны проходит офлайн с присутствием руководства миссии в Киеве.

Мы работаем практически круглосуточно: днем работаем с миссией, ночью миссия работает с Вашингтоном, без выходных. Тяжелая работа, непростая миссия, сложные переговоры, много вызовов", - сказал он.

По его словам, эта миссия смотрит вперед, в 2025 год, и ведется дискуссия, каким будет 2025 год, каким должен быть бюджет 2025 года, какими должны быть шаги Украины, и какие шаги со стороны МВФ, партнеров из G7.

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"Потому что планы 24 года в программе МВФ были другими, чем происходит в реальности. Поэтому в 25 год мы заходим с нуля. Поэтому эта миссия является неординарной, сложной. Я не имею полномочий сейчас озвучивать результаты, поскольку в данный момент миссия продолжается, когда она будет завершена - будет совместный стейтмент, пока что работа идет, продолжаются переговоры", - добавил Шмыгаль.

Как информировал Цензор.НЕТ, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство знает, как проходить эту зиму в условиях возможных российских обстрелов. Он также отметил, что Украина - наиболее обеспеченная генераторами страна в мире.
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Топ комментарии
+9
Є один пункт - меньше красти, але перемовини дуже складні, і вдень і вночі.
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10.09.2024 13:40
+5
Реально вимагають менше красти , але на що тоді зеленій гоп компанії жити ?
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10.09.2024 14:01
+3
дайте здогадаюсь - мивифи потужно вимагає "підвищити податки", але ви, як можете, захищаєте зубожіле під час війни населення?...
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10.09.2024 13:42
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Правила форума Совет форумчан
Є один пункт - меньше красти, але перемовини дуже складні, і вдень і вночі.
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10.09.2024 13:40 Ответить
Реально вимагають менше красти , але на що тоді зеленій гоп компанії жити ?
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10.09.2024 14:01 Ответить
дайте здогадаюсь - мивифи потужно вимагає "підвищити податки", але ви, як можете, захищаєте зубожіле під час війни населення?...
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10.09.2024 13:42 Ответить
А може МВФ, як і американці, пропонує навести лад на митниці і не втрачати десятки мільярдів на контрабанді?

Але ж для Зермаків це не варіант.
Їм особисто вигідніше щипати гусей-вкраїнчиків і заробляти на контрабанді, щоб і правнукам вистачило.
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10.09.2024 13:50 Ответить
Погодтеся "зубожіле під час війни населення" та "десятки мільярдів на контрабанді" - це несумісні речі
Якось виберіть а бо "зубожіле" або "немає контрабанди".
А то що получається - "зубожіле" населення має спроможність купувати товари з "мільярдної контрабанди"?
Чи може контрабанда йде в напрямку з України до Європи - тоді це проблема корупції в Європі.
Шановні або хрестик знімій або панталони одіньте - тошто абсурд читати.
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10.09.2024 14:02 Ответить
По нових тачках, квартирах і будинках депутанів, міністрів, прокурорів, ментів, медіахвойд, ТЦКашників не видно, що вони та їхні численні родичі зубожіли.
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10.09.2024 14:13 Ответить
Що пропонуєш? повернутися до ссср де теж ніколи не було соціальної рівності?
Може на кацапах є соціальна рівність? може в Китаї чи в Північній Кореї?
Взагалі в якій країні є соціальна рівність та справедливість - підскажи?
Чекаю.
Малювати рожеві утопії ми всі вміємо.
Відчувається в тобі ностальгія за комуністичними ідеями - тобі не в Україні а десь в Північну Корею... Там думаю тобі точно дозволять про корейських міністрів, прокурорів та САМОГО іна роздуми писати
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10.09.2024 15:01 Ответить
Чому б не заморозити зарплати всім перерахованим мною?
Якщо пенсіонери мають виживати на пару тисяч гривень, то чому чинуши, менти, прокурори не можуть жити на значно вищу заплату?
Якщо когось із заброньованих не влаштовує їхня зарплата, вони можуть піти в ЗСУ і заробити там більше.
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10.09.2024 15:04 Ответить
Ще раз запитую - ви за справєдлівость, равенство, братство?
Так це ми вже проходили... Виявилося - що комунізм це самий найдовший шлях до капіталізму...
ВАМ треба вимагати НЕ зменшення зарплат чиновникам - а ЗБІЛЬШЕННЯ пенсій.
Абсурдно та принизливо прокурору працювати за мінімальну зарплату, який би не був цей прокурор - це людина що має вищу освіту, досвід та прагнення працювати на відміну він "віртуального" васі пупкіна що отримує мінімалку двірником.
Ви це... завязуйте - пропаганда комунізму в Україні заборонена.
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10.09.2024 15:22 Ответить
"ВАМ треба вимагати НЕ зменшення зарплат чиновникам - а ЗБІЛЬШЕННЯ пенсій."

Чому ви сам цього не вимагаєте?
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10.09.2024 15:29 Ответить
на цвинтаре усі равни
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10.09.2024 17:25 Ответить
Пенсії та соцвиплати заморожені зеленим Че Геварою, а броньованим чинушам підкидують в корита все більше і більше.

Середній розмір нарахованої https://www.unian.ua/politics/skilki-zarobili-ministri-u-kvitni-uryad-opublikuvav-dani-pro-zarplatu-12627492.html зарплати чиновників у державних органах України у травні склав 50,9 тисяч гривень, що на 32% перевищує показник січня. Про це повідомили у https://mof.gov.ua/uk/governance-649 Міністерстві фінансів України .

Згідно з опублікованими даними, у січні середня зарплата чиновників складала 38,6 тисяч гривень.
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10.09.2024 14:21 Ответить
Я вважаю, що в Україні ВІЙНА.

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10.09.2024 15:05 Ответить
ДЕ в моїх коментарях слово "безкоштовно" ?
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10.09.2024 15:22 Ответить
Волаєте тут ви.
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10.09.2024 15:30 Ответить
"Голобородько" послав МВФ в *раку. Занавіс.
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10.09.2024 13:45 Ответить
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10.09.2024 14:21 Ответить
Дивись не підірвись.
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10.09.2024 13:45 Ответить
«Важка робота, непроста місія, складні перемовини, багато викликів",- згоден: від мародерства відмовитися нереально, а реформи проводити можна лише за вказівкою Козиря і Ахмєтки.
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10.09.2024 13:50 Ответить
"Виклики" це умови для кредиту робити реформи, а не узурпувати владу?
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10.09.2024 13:50 Ответить
И кто же Носомшмыгаля постоянно куда-то вызывает?
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10.09.2024 13:55 Ответить
МВФ: -перестаньте красти
Зелено кодло: - ви ставите нереальні плани!
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10.09.2024 13:58 Ответить
"....плани на 24 рік були іншими..."
- ми обіцяли побороти корупцію, але то так важко, ви розумієте, бути біля потока і не засунути туди свої липкі рученята. То тортура для нас і особисто для мене! А де права людини? І вони того не розуміють! Просто нелюді! І як домовитись з ними ?!
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10.09.2024 14:08 Ответить
 
 