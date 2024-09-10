Перемовини з місією МВФ складні. Важка робота, багато викликів, - Шмигаль
Мінфін та керівництво України ведуть перемовини з місією Міжнародного валютного фонду щодо бюджету України на наступний рік. Вони наразі є складними.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив сьогодні під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Прем'єр зазначив, що місія МВФ працює в Україні, і це перша місія, яка під час війни проходить офлайн з присутністю керівництва місії в Києві.
Ми працюємо практично цілодобово: вдень працюємо з місією, вночі місія працює з Вашингтоном, без вихідних. Важка робота, непроста місія, складні перемовини, багато викликів", - сказав він.
За його словами, ця місія дивиться вперед, в 2025 рік, і ведеться дискусія, яким буде 2025 рік, яким має бути бюджет 2025 року, якими мають бути кроки України, і які кроки зі сторони МВФ, партнерів з G7.
"Тому що плани 24 року в програмі МВФ були іншими, ніж стається в реальності. Тому у 25 рік ми заходимо з нуля. Тому ця місія є неординарною, складною. Я не маю повноважень зараз озвучувати результати, оскільки в даний момент місія триває, коли вона буде завершена - буде спільний стейтмент, поки що робота йде, тривають перемовини", - додав Шмигаль.
Як інформував Цензор.НЕТ, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд знає, як проходити цю зиму в умовах можливих російських обстрілів. Він також зазначив, що Україна - найбільш забезпечена генераторами країна у світі.
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Але ж для Зермаків це не варіант.
Їм особисто вигідніше щипати гусей-вкраїнчиків і заробляти на контрабанді, щоб і правнукам вистачило.
Якось виберіть а бо "зубожіле" або "немає контрабанди".
А то що получається - "зубожіле" населення має спроможність купувати товари з "мільярдної контрабанди"?
Чи може контрабанда йде в напрямку з України до Європи - тоді це проблема корупції в Європі.
Шановні або хрестик знімій або панталони одіньте - тошто абсурд читати.
Може на кацапах є соціальна рівність? може в Китаї чи в Північній Кореї?
Взагалі в якій країні є соціальна рівність та справедливість - підскажи?
Чекаю.
Малювати рожеві утопії ми всі вміємо.
Відчувається в тобі ностальгія за комуністичними ідеями - тобі не в Україні а десь в Північну Корею... Там думаю тобі точно дозволять про корейських міністрів, прокурорів та САМОГО іна роздуми писати
Якщо пенсіонери мають виживати на пару тисяч гривень, то чому чинуши, менти, прокурори не можуть жити на значно вищу заплату?
Якщо когось із заброньованих не влаштовує їхня зарплата, вони можуть піти в ЗСУ і заробити там більше.
Так це ми вже проходили... Виявилося - що комунізм це самий найдовший шлях до капіталізму...
ВАМ треба вимагати НЕ зменшення зарплат чиновникам - а ЗБІЛЬШЕННЯ пенсій.
Абсурдно та принизливо прокурору працювати за мінімальну зарплату, який би не був цей прокурор - це людина що має вищу освіту, досвід та прагнення працювати на відміну він "віртуального" васі пупкіна що отримує мінімалку двірником.
Ви це... завязуйте - пропаганда комунізму в Україні заборонена.
Чому ви сам цього не вимагаєте?
Середній розмір нарахованої https://www.unian.ua/politics/skilki-zarobili-ministri-u-kvitni-uryad-opublikuvav-dani-pro-zarplatu-12627492.html зарплати чиновників у державних органах України у травні склав 50,9 тисяч гривень, що на 32% перевищує показник січня. Про це повідомили у https://mof.gov.ua/uk/governance-649 Міністерстві фінансів України .
Згідно з опублікованими даними, у січні середня зарплата чиновників складала 38,6 тисяч гривень.
Зелено кодло: - ви ставите нереальні плани!
- ми обіцяли побороти корупцію, але то так важко, ви розумієте, бути біля потока і не засунути туди свої липкі рученята. То тортура для нас і особисто для мене! А де права людини? І вони того не розуміють! Просто нелюді! І як домовитись з ними ?!