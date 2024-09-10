Перемовини з місією МВФ складні. Важка робота, багато викликів, - Шмигаль

Мінфін та керівництво України ведуть перемовини з місією Міжнародного валютного фонду щодо бюджету України на наступний рік. Вони наразі є складними.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив сьогодні під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Прем'єр зазначив, що місія МВФ працює в Україні, і це перша місія, яка під час війни проходить офлайн з присутністю керівництва місії в Києві.

Ми працюємо практично цілодобово: вдень працюємо з місією, вночі місія працює з Вашингтоном, без вихідних. Важка робота, непроста місія, складні перемовини, багато викликів", - сказав він.

За його словами, ця місія дивиться вперед, в 2025 рік, і ведеться дискусія, яким буде 2025 рік, яким має бути бюджет 2025 року, якими мають бути кроки України, і які кроки зі сторони МВФ, партнерів з G7.

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"Тому що плани 24 року в програмі МВФ були іншими, ніж стається в реальності. Тому у 25 рік ми заходимо з нуля. Тому ця місія є неординарною, складною. Я не маю повноважень зараз озвучувати результати, оскільки в даний момент місія триває, коли вона буде завершена - буде спільний стейтмент, поки що робота йде, тривають перемовини", - додав Шмигаль.

Як інформував Цензор.НЕТ, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд знає, як проходити цю зиму в умовах можливих російських обстрілів. Він також зазначив, що Україна - найбільш забезпечена генераторами країна у світі.