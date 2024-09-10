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Перемовини з місією МВФ складні. Важка робота, багато викликів, - Шмигаль

Перемовини України з МВФ

Мінфін та керівництво України ведуть перемовини з місією Міжнародного валютного фонду щодо бюджету України на наступний рік. Вони наразі є складними. 

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив сьогодні під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Прем'єр зазначив, що місія МВФ працює в Україні, і це перша місія, яка під час війни проходить офлайн з присутністю керівництва місії в Києві.

Ми працюємо практично цілодобово: вдень працюємо з місією, вночі місія працює з Вашингтоном, без вихідних. Важка робота, непроста місія, складні перемовини, багато викликів", - сказав він.

За його словами, ця місія дивиться вперед, в 2025 рік, і ведеться дискусія, яким буде 2025 рік, яким має бути бюджет 2025 року, якими мають бути кроки України, і які кроки зі сторони МВФ, партнерів з G7.

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"Тому що плани 24 року в програмі МВФ були іншими, ніж стається в реальності. Тому у 25 рік ми заходимо з нуля. Тому ця місія є неординарною, складною. Я не маю повноважень зараз озвучувати результати, оскільки в даний момент місія триває, коли вона буде завершена - буде спільний стейтмент, поки що робота йде, тривають перемовини", - додав Шмигаль.

Як інформував Цензор.НЕТ, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд знає, як проходити цю зиму в умовах можливих російських обстрілів. Він також зазначив, що Україна - найбільш забезпечена генераторами країна у світі.

Автор: 

МВФ (3069) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+9
Є один пункт - меньше красти, але перемовини дуже складні, і вдень і вночі.
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10.09.2024 13:40
+5
Реально вимагають менше красти , але на що тоді зеленій гоп компанії жити ?
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10.09.2024 14:01
+3
дайте здогадаюсь - мивифи потужно вимагає "підвищити податки", але ви, як можете, захищаєте зубожіле під час війни населення?...
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10.09.2024 13:42
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Є один пункт - меньше красти, але перемовини дуже складні, і вдень і вночі.
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10.09.2024 13:40 Відповісти
Реально вимагають менше красти , але на що тоді зеленій гоп компанії жити ?
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10.09.2024 14:01 Відповісти
дайте здогадаюсь - мивифи потужно вимагає "підвищити податки", але ви, як можете, захищаєте зубожіле під час війни населення?...
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10.09.2024 13:42 Відповісти
А може МВФ, як і американці, пропонує навести лад на митниці і не втрачати десятки мільярдів на контрабанді?

Але ж для Зермаків це не варіант.
Їм особисто вигідніше щипати гусей-вкраїнчиків і заробляти на контрабанді, щоб і правнукам вистачило.
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10.09.2024 13:50 Відповісти
Погодтеся "зубожіле під час війни населення" та "десятки мільярдів на контрабанді" - це несумісні речі
Якось виберіть а бо "зубожіле" або "немає контрабанди".
А то що получається - "зубожіле" населення має спроможність купувати товари з "мільярдної контрабанди"?
Чи може контрабанда йде в напрямку з України до Європи - тоді це проблема корупції в Європі.
Шановні або хрестик знімій або панталони одіньте - тошто абсурд читати.
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10.09.2024 14:02 Відповісти
По нових тачках, квартирах і будинках депутанів, міністрів, прокурорів, ментів, медіахвойд, ТЦКашників не видно, що вони та їхні численні родичі зубожіли.
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10.09.2024 14:13 Відповісти
Що пропонуєш? повернутися до ссср де теж ніколи не було соціальної рівності?
Може на кацапах є соціальна рівність? може в Китаї чи в Північній Кореї?
Взагалі в якій країні є соціальна рівність та справедливість - підскажи?
Чекаю.
Малювати рожеві утопії ми всі вміємо.
Відчувається в тобі ностальгія за комуністичними ідеями - тобі не в Україні а десь в Північну Корею... Там думаю тобі точно дозволять про корейських міністрів, прокурорів та САМОГО іна роздуми писати
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10.09.2024 15:01 Відповісти
Чому б не заморозити зарплати всім перерахованим мною?
Якщо пенсіонери мають виживати на пару тисяч гривень, то чому чинуши, менти, прокурори не можуть жити на значно вищу заплату?
Якщо когось із заброньованих не влаштовує їхня зарплата, вони можуть піти в ЗСУ і заробити там більше.
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10.09.2024 15:04 Відповісти
Ще раз запитую - ви за справєдлівость, равенство, братство?
Так це ми вже проходили... Виявилося - що комунізм це самий найдовший шлях до капіталізму...
ВАМ треба вимагати НЕ зменшення зарплат чиновникам - а ЗБІЛЬШЕННЯ пенсій.
Абсурдно та принизливо прокурору працювати за мінімальну зарплату, який би не був цей прокурор - це людина що має вищу освіту, досвід та прагнення працювати на відміну він "віртуального" васі пупкіна що отримує мінімалку двірником.
Ви це... завязуйте - пропаганда комунізму в Україні заборонена.
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10.09.2024 15:22 Відповісти
"ВАМ треба вимагати НЕ зменшення зарплат чиновникам - а ЗБІЛЬШЕННЯ пенсій."

Чому ви сам цього не вимагаєте?
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10.09.2024 15:29 Відповісти
на цвинтаре усі равни
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10.09.2024 17:25 Відповісти
Пенсії та соцвиплати заморожені зеленим Че Геварою, а броньованим чинушам підкидують в корита все більше і більше.

Середній розмір нарахованої https://www.unian.ua/politics/skilki-zarobili-ministri-u-kvitni-uryad-opublikuvav-dani-pro-zarplatu-12627492.html зарплати чиновників у державних органах України у травні склав 50,9 тисяч гривень, що на 32% перевищує показник січня. Про це повідомили у https://mof.gov.ua/uk/governance-649 Міністерстві фінансів України .

Згідно з опублікованими даними, у січні середня зарплата чиновників складала 38,6 тисяч гривень.
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10.09.2024 14:21 Відповісти
Я вважаю, що в Україні ВІЙНА.

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10.09.2024 15:05 Відповісти
ДЕ в моїх коментарях слово "безкоштовно" ?
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10.09.2024 15:22 Відповісти
Волаєте тут ви.
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10.09.2024 15:30 Відповісти
"Голобородько" послав МВФ в *раку. Занавіс.
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10.09.2024 13:45 Відповісти
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10.09.2024 14:21 Відповісти
Дивись не підірвись.
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10.09.2024 13:45 Відповісти
«Важка робота, непроста місія, складні перемовини, багато викликів",- згоден: від мародерства відмовитися нереально, а реформи проводити можна лише за вказівкою Козиря і Ахмєтки.
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10.09.2024 13:50 Відповісти
"Виклики" це умови для кредиту робити реформи, а не узурпувати владу?
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10.09.2024 13:50 Відповісти
И кто же Носомшмыгаля постоянно куда-то вызывает?
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10.09.2024 13:55 Відповісти
МВФ: -перестаньте красти
Зелено кодло: - ви ставите нереальні плани!
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10.09.2024 13:58 Відповісти
"....плани на 24 рік були іншими..."
- ми обіцяли побороти корупцію, але то так важко, ви розумієте, бути біля потока і не засунути туди свої липкі рученята. То тортура для нас і особисто для мене! А де права людини? І вони того не розуміють! Просто нелюді! І як домовитись з ними ?!
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10.09.2024 14:08 Відповісти
 
 