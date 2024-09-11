Україна та МВФ досягли попередньої домовленості щодо траншу в $1,1 млрд за програмою EFF (оновлено)

МВФ та українська влада досягли домовленості на рівні експертів щодо п’ятого перегляду механізму розширеного фінансування (EFF) - Україна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВФ.

Як зазначається, за умови схвалення виконавчою радою МВФ Україна отримає близько 1,1 мільярда доларів США.

Що кажуть в МВФ?

"Продуктивність програми залишається високою. Органи влади виконали всі кількісні критерії ефективності на кінець червня та структурний контрольний показник для перегляду. Також було досягнуто домовленостей щодо політичних установок і реформ для підтримки макроекономічної стабільності під час війни", - йдеться у повідомленні.

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"Війна Росії в Україні продовжує мати руйнівний вплив на країну та її народ. Вміле формування політики, адаптивність домогосподарств і фірм, а також потужне зовнішнє фінансування допомогли підтримати макроекономічну та фінансову стабільність. У першому кварталі 2024 року реальний ВВП зріс на 6,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, інфляція в липні залишалася низькою на рівні 5,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а валові міжнародні резерви станом на 1 вересня становили 42,3 мільярда доларів США.

Однак у другому півріччі 2024 очікується економічне уповільнення через повторні атаки на енергетичну інфраструктуру та вплив війни на ринки праці та довіру; зростання очікується на 3% до 2024 року. Вирішення дефіциту енергії напередодні зими є критично важливим, що потребує скоординованих зусиль, у тому числі з міжнародними партнерами. Оскільки війна, як очікується, триватиме до 2025 року, зростання реального ВВП становитиме 2,5-3,5%. Очікується, що до кінця 2024 року інфляція зросте приблизно до 9%. Ризики для перспектив залишаються надзвичайно високими", - наголошують у МВФ.

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Що каже Шмигаль?

Як згодом пояснив у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд нашої програми EFF на 15,6 млрд доларів.

"Всі кількісні критерії та структурні маяки на кінець червня були виконані. Ці домовленості демонструють, що Україна продовжує важливі реформи, і міжнародні партнери підтримують нас на цьому шляху.

Очікуємо затвердження цієї угоди Виконавчою радою МВФ. Після цього Україна отримає 1,1 млрд доларів", - зазначив він.

За словами Шмигаля, це була перша місія МВФ, яка повноцінно працювала в Києві під час повномасштабного вторгнення.

"Вдячні команді Фонду за цю роботу та підтримку. Кошти партнерів допомагають нашому Уряду фінансувати всі не військові видатки бюджету. Це дозволяє направляти наші внутрішні ресурси на обороноздатність країни", - резюмує український прем'єр.