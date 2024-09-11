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Новости Война
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На Херсонщине россияне сбросили взрывчатку с дрона на 11-летнего мальчика, он ранен

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на 11-річного хлопчика

В поселке Киндейка, на Херсонщине, россияне атаковали с дрона 11-летнего мальчика. Он получил ранения и сейчас получает необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате сброса врагом взрывчатки с беспилотника ребенок получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

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Автор: 

беспилотник (3586) Херсонская область (4760)


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Мразота.
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11.09.2024 17:43 Ответить
Фашисти. Ні гірше фашистів
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11.09.2024 17:48 Ответить
Видел же оператор наведения, что ребёнок. Да не брать в плен---имеем мы такое уже право и не от этого случая. Не раздумывая и молча и быстро. Война иногда даёт такое право---сначала сделать а потом подумать.
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11.09.2024 20:14 Ответить
 
 