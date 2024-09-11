На Херсонщине россияне сбросили взрывчатку с дрона на 11-летнего мальчика, он ранен
В поселке Киндейка, на Херсонщине, россияне атаковали с дрона 11-летнего мальчика. Он получил ранения и сейчас получает необходимую медицинскую помощь.
Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в результате сброса врагом взрывчатки с беспилотника ребенок получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.
Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
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Зебра Зеброчка
показать весь комментарий11.09.2024 17:43 Ответить Мне нравится 6
Остап Покотило
показать весь комментарий11.09.2024 17:48 Ответить Мне нравится 6
Борис Дородный #516688
показать весь комментарий11.09.2024 20:14 Ответить Мне нравится 0
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