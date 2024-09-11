На Херсонщине россияне сбросили взрывчатку с дрона на 11-летнего мальчика, он ранен

В поселке Киндейка, на Херсонщине, россияне атаковали с дрона 11-летнего мальчика. Он получил ранения и сейчас получает необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате сброса врагом взрывчатки с беспилотника ребенок получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

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