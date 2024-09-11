На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на 11-річного хлопчика, він поранений

У селищі Кіндійка, що на Херсонщині, росіяни атакували з дрона 11-річного хлопчика. Він зазнав поранень та наразі отримує необхідну медичну допомогу.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок скиду ворогом вибухівки з безпілотника дитина дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг.

Лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

Читайте також: Зранку рашисти скинули вибухівку на рейсовий автобус на Херсонщині