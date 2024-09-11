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Новини Війна
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На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на 11-річного хлопчика, він поранений

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на 11-річного хлопчика

У селищі Кіндійка, що на Херсонщині, росіяни атакували з дрона 11-річного хлопчика. Він зазнав поранень та наразі отримує необхідну медичну допомогу.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок скиду ворогом вибухівки з безпілотника дитина дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг.

Лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

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Автор: 

безпілотник (4148) Херсонська область (5747)


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Мразота.
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11.09.2024 17:43 Відповісти
Фашисти. Ні гірше фашистів
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11.09.2024 17:48 Відповісти
Видел же оператор наведения, что ребёнок. Да не брать в плен---имеем мы такое уже право и не от этого случая. Не раздумывая и молча и быстро. Война иногда даёт такое право---сначала сделать а потом подумать.
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11.09.2024 20:14 Відповісти
 
 