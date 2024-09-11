На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на 11-річного хлопчика, він поранений
У селищі Кіндійка, що на Херсонщині, росіяни атакували з дрона 11-річного хлопчика. Він зазнав поранень та наразі отримує необхідну медичну допомогу.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що внаслідок скиду ворогом вибухівки з безпілотника дитина дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг.
Лікарі надають йому всю необхідну допомогу.
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Зебра Зеброчка
показати весь коментар11.09.2024 17:43 Відповісти Мені подобається 6
Остап Покотило
показати весь коментар11.09.2024 17:48 Відповісти Мені подобається 6
Борис Дородный #516688
показати весь коментар11.09.2024 20:14 Відповісти Мені подобається 0
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