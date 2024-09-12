За год Силы обороны поразили 150 целей врага. Среди них - корабли, аэродромы и системы ПВО, - Умеров
За последний год Силам обороны Украины удалось поразить более 150 целей врага. Среди них - пункты управления, аэродромы, корабли и системы ПВО страны-агрессора.
Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров во время саммита Крымской платформы, информирует Цензор.НЕТ.
Так, по его словам, в этот список входят как поврежденные, так и уничтоженные пункты управления, аэродромы, корабли и системы ПВО врага.
В частности, он отметил успехи в Черноморском регионе. Умеров рассказал, что ВСУ удалось уничтожить 24 российских корабля.
"За последний год, благодаря дальнобойному оружию, мы изменили баланс сил в Черном море и создали независимый от России "зерновой коридор", через который прошло более 5 000 судов. Мы уничтожили 24 российских корабля, вернули контроль над островом Змеиный и первые в мире внедрили технологию "роя дронов" для противодействия российскому флоту", - сказал глава оборонного ведомства.
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Але не ти.
Ти здавав Україну в Стамбулі, разом з Арахамією, Подоляком, Чалим та іншими що їх дістав за свого "чорного мішка" Зеленський.
І ще б порівняти(співвідношення) з нашими ушкодженнями 300 к 10 000 приклад.
але краще сказати стисло:
Шановні Українці, вітаю всіх з Перемогою!