За год Силы обороны поразили 150 целей врага. Среди них - корабли, аэродромы и системы ПВО, - Умеров

За последний год Силам обороны Украины удалось поразить более 150 целей врага. Среди них - пункты управления, аэродромы, корабли и системы ПВО страны-агрессора.

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров во время саммита Крымской платформы, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по его словам, в этот список входят как поврежденные, так и уничтоженные пункты управления, аэродромы, корабли и системы ПВО врага.

В частности, он отметил успехи в Черноморском регионе. Умеров рассказал, что ВСУ удалось уничтожить 24 российских корабля.

"За последний год, благодаря дальнобойному оружию, мы изменили баланс сил в Черном море и создали независимый от России "зерновой коридор", через который прошло более 5 000 судов. Мы уничтожили 24 российских корабля, вернули контроль над островом Змеиный и первые в мире внедрили технологию "роя дронов" для противодействия российскому флоту", - сказал глава оборонного ведомства.

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