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Новости
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За год Силы обороны поразили 150 целей врага. Среди них - корабли, аэродромы и системы ПВО, - Умеров

Умєров розповів, скільки цілей ворога вразили ЗСУ за рік

За последний год Силам обороны Украины удалось поразить более 150 целей врага. Среди них - пункты управления, аэродромы, корабли и системы ПВО страны-агрессора.

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров во время саммита Крымской платформы, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по его словам, в этот список входят как поврежденные, так и уничтоженные пункты управления, аэродромы, корабли и системы ПВО врага.

В частности, он отметил успехи в Черноморском регионе. Умеров рассказал, что ВСУ удалось уничтожить 24 российских корабля.

"За последний год, благодаря дальнобойному оружию, мы изменили баланс сил в Черном море и создали независимый от России "зерновой коридор", через который прошло более 5 000 судов. Мы уничтожили 24 российских корабля, вернули контроль над островом Змеиный и первые в мире внедрили технологию "роя дронов" для противодействия российскому флоту", - сказал глава оборонного ведомства.

Читайте также: Внимание "Рамштайна" сфокусировано на ПВО и дальнобойном оружии, - Умеров

Автор: 

Черноморский флот РФ (1560) уничтожение (6916) ВСУ (6587) Умеров Рустем (525)


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Топ комментарии
+8
Молодець!
Але не ти.
Ти здавав Україну в Стамбулі, разом з Арахамією, Подоляком, Чалим та іншими що їх дістав за свого "чорного мішка" Зеленський.
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11.09.2024 23:34
+7
А ти тут при чім ?
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11.09.2024 23:19
+5
А скільки ви зеленські виб * ядки, здали за рік української теріторій ?!!! Нах..нам ваши підраХунки ? І не ви знищюїте а українські Воїни !!! а ви потвори , здаєте !!!
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11.09.2024 23:20
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А ти тут при чім ?
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11.09.2024 23:19 Ответить
А скільки ви зеленські виб * ядки, здали за рік української теріторій ?!!! Нах..нам ваши підраХунки ? І не ви знищюїте а українські Воїни !!! а ви потвори , здаєте !!!
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11.09.2024 23:20 Ответить
И фсе эта благодаря твоему чуткому руководству, да ?
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11.09.2024 23:20 Ответить
Танки і артилерія то не цілі? Якісь дуже дивні цифри.
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11.09.2024 23:23 Ответить
Ну это он рассказывает про пораженные цели в Крыму, Черном море.
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11.09.2024 23:36 Ответить
Молодець!
Але не ти.
Ти здавав Україну в Стамбулі, разом з Арахамією, Подоляком, Чалим та іншими що їх дістав за свого "чорного мішка" Зеленський.
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11.09.2024 23:34 Ответить
прідурок - вода в окопчику, ногі мокрі не висихають, шкура злазить...
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11.09.2024 23:37 Ответить
завтра це буде льод і ампутація...
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11.09.2024 23:40 Ответить
Ніяк не можна перевірити чи спростувати. А головне співвідношення коштів до результату.
І ще б порівняти(співвідношення) з нашими ушкодженнями 300 к 10 000 приклад.
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11.09.2024 23:39 Ответить
Того недостатньо
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12.09.2024 00:04 Ответить
А рило таке пихате , чомусь у всіх зеленських ... може думають шо вічні ?
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12.09.2024 00:11 Ответить
це звичайно добре,

але краще сказати стисло:

Шановні Українці, вітаю всіх з Перемогою!
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12.09.2024 00:32 Ответить
Про свої заслуги бійці самі розкажуть, без жирної зеленої сраки. А ти, жопа балакуча, краще розкажи бійцям, скільки ти вкрав, падло, на зброї, харчах, одязі і укріпленнях разом простроченим ************.
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12.09.2024 00:47 Ответить
Від Єрмака вже практично не відрізняється.
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12.09.2024 04:33 Ответить
умеров є яскравим прикладом регресивного розвитку. Упевнений, що якби свого часу не виїхав, з невідомо яких причин, на територію материкової України, то зараз з таким же ж є.б.лом розповідав що-небудь крисчанам.
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12.09.2024 07:43 Ответить
Ми! ми, то зробило зсу, а от що зробило МО? Вітчизняні ракети, танки, гаубиці снаряди тощо, ДЕ ВО-НО ВСЕ?
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12.09.2024 09:56 Ответить
Таким статістом він мог би бути і десь в США и десь в Московії, але таких грошей він би ніде не отримав.
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12.09.2024 11:32 Ответить
 
 