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Новини
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Чорноморський флот рф (618) знищення (6529) ЗСУ (7181) Умєров Рустем (465)

За рік Сили оборони вразили 150 цілей ворога. Серед них кораблі, аеродроми та системи ППО, - Умєров

Умєров розповів, скільки цілей ворога вразили ЗСУ за рік

За останній рік Силам оборони України вдалося вразити понад 150 цілей ворога. Серед них пункти управління, аеродроми, кораблі та системи ППО країни-агресорки.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров під час саміту Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, до цього списку входять як пошкоджені, так і знищені пункти управління, аеродроми, кораблі та системи ППО ворога.

Зокрема, він відзначив успіхи в Чорноморському регіоні. Умєров розповів, що ЗСУ вдалося знищити 24 російські кораблі. 

"За останній рік, завдяки далекобійній зброї, ми змінили баланс сил у Чорному морі і створили незалежний від Росії "зерновий коридор", через який пройшло понад 5 000 суден. Ми знищили 24 російські кораблі, повернули контроль над островом Зміїний та перші у світі впровадили технологію "рою дронів" для протидії російському флоту", - сказав очільник оборонного відомства.

Читайте також: Умєров у Британії закликав партнерів прискорити постачання Україні необхідної зброї: Це критично важливо, щоб зупинити російський терор
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Топ коментарі
+8
Молодець!
Але не ти.
Ти здавав Україну в Стамбулі, разом з Арахамією, Подоляком, Чалим та іншими що їх дістав за свого "чорного мішка" Зеленський.
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11.09.2024 23:34
+7
А ти тут при чім ?
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11.09.2024 23:19
+5
А скільки ви зеленські виб * ядки, здали за рік української теріторій ?!!! Нах..нам ваши підраХунки ? І не ви знищюїте а українські Воїни !!! а ви потвори , здаєте !!!
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11.09.2024 23:20
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А ти тут при чім ?
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11.09.2024 23:19 Відповісти
А скільки ви зеленські виб * ядки, здали за рік української теріторій ?!!! Нах..нам ваши підраХунки ? І не ви знищюїте а українські Воїни !!! а ви потвори , здаєте !!!
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11.09.2024 23:20 Відповісти
И фсе эта благодаря твоему чуткому руководству, да ?
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11.09.2024 23:20 Відповісти
Танки і артилерія то не цілі? Якісь дуже дивні цифри.
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11.09.2024 23:23 Відповісти
Ну это он рассказывает про пораженные цели в Крыму, Черном море.
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11.09.2024 23:36 Відповісти
Молодець!
Але не ти.
Ти здавав Україну в Стамбулі, разом з Арахамією, Подоляком, Чалим та іншими що їх дістав за свого "чорного мішка" Зеленський.
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11.09.2024 23:34 Відповісти
прідурок - вода в окопчику, ногі мокрі не висихають, шкура злазить...
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11.09.2024 23:37 Відповісти
завтра це буде льод і ампутація...
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11.09.2024 23:40 Відповісти
Ніяк не можна перевірити чи спростувати. А головне співвідношення коштів до результату.
І ще б порівняти(співвідношення) з нашими ушкодженнями 300 к 10 000 приклад.
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11.09.2024 23:39 Відповісти
Того недостатньо
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12.09.2024 00:04 Відповісти
А рило таке пихате , чомусь у всіх зеленських ... може думають шо вічні ?
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12.09.2024 00:11 Відповісти
це звичайно добре,

але краще сказати стисло:

Шановні Українці, вітаю всіх з Перемогою!
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12.09.2024 00:32 Відповісти
Про свої заслуги бійці самі розкажуть, без жирної зеленої сраки. А ти, жопа балакуча, краще розкажи бійцям, скільки ти вкрав, падло, на зброї, харчах, одязі і укріпленнях разом простроченим ************.
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12.09.2024 00:47 Відповісти
Від Єрмака вже практично не відрізняється.
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12.09.2024 04:33 Відповісти
умеров є яскравим прикладом регресивного розвитку. Упевнений, що якби свого часу не виїхав, з невідомо яких причин, на територію материкової України, то зараз з таким же ж є.б.лом розповідав що-небудь крисчанам.
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12.09.2024 07:43 Відповісти
Ми! ми, то зробило зсу, а от що зробило МО? Вітчизняні ракети, танки, гаубиці снаряди тощо, ДЕ ВО-НО ВСЕ?
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12.09.2024 09:56 Відповісти
Таким статістом він мог би бути і десь в США и десь в Московії, але таких грошей він би ніде не отримав.
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12.09.2024 11:32 Відповісти
 
 