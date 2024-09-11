За рік Сили оборони вразили 150 цілей ворога. Серед них кораблі, аеродроми та системи ППО, - Умєров

За останній рік Силам оборони України вдалося вразити понад 150 цілей ворога. Серед них пункти управління, аеродроми, кораблі та системи ППО країни-агресорки.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров під час саміту Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, до цього списку входять як пошкоджені, так і знищені пункти управління, аеродроми, кораблі та системи ППО ворога.

Зокрема, він відзначив успіхи в Чорноморському регіоні. Умєров розповів, що ЗСУ вдалося знищити 24 російські кораблі.

"За останній рік, завдяки далекобійній зброї, ми змінили баланс сил у Чорному морі і створили незалежний від Росії "зерновий коридор", через який пройшло понад 5 000 суден. Ми знищили 24 російські кораблі, повернули контроль над островом Зміїний та перші у світі впровадили технологію "рою дронів" для протидії російському флоту", - сказав очільник оборонного відомства.

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