Умєров у Британії закликав партнерів прискорити постачання Україні необхідної зброї: Це критично важливо, щоб зупинити російський терор

Очільник оборонного відомства України Рустем Умєров під час візиту до Британії закликав партнерів прискорити постачання зброї. Також міністр наголосив на необхідності далекобійної зброї для ударів по військових об'єктах на території РФ.

Про це Умєров повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Міноборони вказав, що РФ котрий день поспіль обстрілює українські міста. Слідом за Полтавою та Сумами ворог завдав ракетних ударів по Кривому Рогу та Львову.

"У Львові окупанти цинічно поцілили по житловій забудові. Загинули люди, серед яких діти. Багато цивільних дістали поранення. Це сталося за кілька десятків кілометрів від кордону з країнами-членами НАТО", - розповів міністр.

Перебуваючи зараз з робочим візитом у Великій Британії, Умєров звернувся до партнерів та союзників із закликом прискорити постачання Україні критично необхідної зброї та підтримки.

За його словами, під час зустрічі з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі він наголосив на необхідності застосування далекобійної зброї для ударів по військових об’єктах на території РФ.

"Це критично важливо, щоб зупинити російський терор, який сьогодні знову забрав життя наших громадян", - наголосив Умєров.

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Крім цього, очільники оборонних відомств обговорили зміцнення співпраці в оборонно-промисловому комплексі.

"Україні потрібні нові партнерства та додаткове фінансування для створення довгострокових спільних оборонних проєктів", - зазначив глава Міноборони України.

Окремо міністри порушили питання розвитку таких технологій як ракетні системи, дрони, системи РЕБ та наземні роботизовані системи, де Україна вже має унікальний досвід і знання.

Наостанок Умєров подякував Британії за незмінну підтримку України у боротьбі з російською агресією.

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