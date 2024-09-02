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Умєров зустрівся з міністром оборони Франції Лекорню: обговорили оборонне співробітництво та координацію зусиль у протидії агресії РФ

Міністр оборони України Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з главою міноборони Франції Себастьяном Лекорню.

Про це Умєров написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Разом з українською делегацією, яку представляли заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Горбатюк, начальник Головного управління логістики Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Микола Шевцов та заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександр Балануца, ми обговорили низку важливих питань", - зазначив Умєров.

За його словами, основна увага діалогу була спрямована на зміцнення оборонного співробітництва та координацію зусиль у протидії російській агресії.

Генерал-майор Горбатюк детально поінформував про поточну оперативну ситуацію на полі бою, а генерал-лейтенант Шевцов окреслив критичні потреби для посилення наших воїнів.

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"Засоби протиповітряної оборони та ракети до них залишаються нашим пріоритетом, адже росія продовжує ракетний терор проти наших міст. Ми маємо рішуче відповідати на ці терористичні акти, тому особливо важливим є також розширення далекобійних можливостей України. Серед інших критично важливих пріоритетів — бойові літаки, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати, артилерія та боєприпаси", - наголосив Умєров.

Крім того, співрозмовники приділили увагу розвитку співробітництва між українською та французькою оборонними індустріями. Обговорили створення спільних підприємств та співфінансування виробництв. Маємо конкретні проєкти, план дій та терміни виконання. Наші команди вже активно працюють над цим.

"Вдячний Франції за незмінну підтримку України та спільну роботу для порятунку людських життів та наближення справедливого миру", - резюмував міністр оборони.

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Автор: 

Лекорню Себастьєн (78) Умєров Рустем (600)


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єрмак дозволив зустріч??
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02.09.2024 20:25 Відповісти
Країною керують лабухи, і на те чи виживе вона їм насрати, вони здриснуть при першій же можливості!
Владі потрібне повне перезавантаження!
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02.09.2024 20:30 Відповісти
Умеров де ********** , строки вже всі вийшли врни потрібні були ще рік тому,а зустрічатися і обговорювати різні плани і теми і питання , як ражуть не мішки ворочати.
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02.09.2024 20:53 Відповісти
Франція завжди обіцяє багато, але надає дуже мало реальної допомоги. Франція повинна надати Україні свої ************ винищувачі.
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02.09.2024 22:16 Відповісти
 
 