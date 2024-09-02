Умеров встретился с министром обороны Франции Лекорню: обсудили оборонное сотрудничество и координацию усилий по противодействию агрессии РФ

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню.

Об этом Умеров написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с украинской делегацией, которую представляли заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Горбатюк, начальник Главного управления логистики Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов и заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Александр Балануца, мы обсудили ряд важных вопросов", - отметил Умеров.

По его словам, основное внимание диалога было направлено на укрепление оборонного сотрудничества и координацию усилий в противодействии российской агрессии.

Генерал-майор Горбатюк подробно проинформировал о текущей оперативной ситуации на поле боя, а генерал-лейтенант Шевцов очертил критические потребности для усиления наших воинов.

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"Средства противовоздушной обороны и ракеты к ним остаются нашим приоритетом, ведь Россия продолжает ракетный террор против наших городов. Мы должны решительно отвечать на эти террористические акты, поэтому особенно важным является также расширение дальнобойных возможностей Украины. Среди других критически важных приоритетов - боевые самолеты, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты, артиллерия и боеприпасы", - подчеркнул Умеров.

Кроме того, собеседники уделили внимание развитию сотрудничества между украинской и французской оборонными индустриями. Обсудили создание совместных предприятий и софинансирование производств. Есть конкретные проекты, план действий и сроки выполнения. Наши команды уже активно работают над этим.

"Благодарен Франции за неизменную поддержку Украины и совместную работу для спасения человеческих жизней и приближения справедливого мира", - резюмировал министр обороны.

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