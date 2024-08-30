Важно создать "пояс безопасности" над западными регионами Украины, - Умеров

Министр обороны Рустем Умеров принял участие в неформальной встрече министров обороны стран ЕС.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал партнеров о текущей ситуации на фронте и приоритетных потребностях для эффективной обороны против агрессора. Обсудили необходимость усиления нашей противовоздушной обороны, подчеркнул важность создания пояса безопасности над западными регионами Украины. Этот вопрос имеет критическое значение для защиты нашей инфраструктуры и мирного населения" ,- говорится в сообщении.

По словам Умерова, он также отметил важность увеличения инвестиций в оборонную промышленность Украины.

"Мы имеем собственную мощную индустрию, которая нуждается в поддержке и сотрудничестве с европейскими партнерами. Это будет способствовать совместному укреплению безопасности и обороноспособности Европы", - добавил министр.

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