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Новости Война
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Важно создать "пояс безопасности" над западными регионами Украины, - Умеров

Умєров обговорив із європейськими колегами посилення ППО України

Министр обороны Рустем Умеров принял участие в неформальной встрече министров обороны стран ЕС.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал партнеров о текущей ситуации на фронте и приоритетных потребностях для эффективной обороны против агрессора. Обсудили необходимость усиления нашей противовоздушной обороны, подчеркнул важность создания пояса безопасности над западными регионами Украины. Этот вопрос имеет критическое значение для защиты нашей инфраструктуры и мирного населения" ,- говорится в сообщении.

По словам Умерова, он также отметил важность увеличения инвестиций в оборонную промышленность Украины.

"Мы имеем собственную мощную индустрию, которая нуждается в поддержке и сотрудничестве с европейскими партнерами. Это будет способствовать совместному укреплению безопасности и обороноспособности Европы", - добавил министр.

Читайте: Умеров и Ермак посетят Вашингтон, чтобы убедить США дать разрешение бить по объектам РФ дальнобойным оружием, - CNN

Умєров обговорив із європейськими колегами посилення ППО України

Автор: 

оборона (5202) Евросоюз (17089) Умеров Рустем (514)


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Топ комментарии
+20
Головне, щоб фінансову подушку безпеки не забули собі зробити
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30.08.2024 15:48
+18
Важливо створити "пояс безпеки" над західними регіонами України, - Умєров, а східні регіони ми віддамо під "рашистський пояс безпеки" .чи як?
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30.08.2024 15:50
+12
Так і незрозуміло чим Рустемчик займається весь цей час на посаді.
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30.08.2024 15:48
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Головне, щоб фінансову подушку безпеки не забули собі зробити
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30.08.2024 15:48 Ответить
Так і незрозуміло чим Рустемчик займається весь цей час на посаді.
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30.08.2024 15:48 Ответить
Пояс безпеки з шароварами незламності, вишиванкою чесності та оселедцем прозорості.
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30.08.2024 15:48 Ответить
Рускій, ну от нафіга тобі чужі шаровари? От чогось кацапська рийка вічно в українському тарелі...
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30.08.2024 15:55 Ответить
А це єдине, на що зелена шобла здатна. Популістський шароварний псевдо-патріотизм, а держава вже завалюється від некомпетентних ідіотів при владі.
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30.08.2024 16:15 Ответить
Квартальні сценаристи, призери "ліги Сміху", та "Розсміши коміка" трудяться цілодобово, видумуючи викрутасні мессиджі для Зельоних.
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30.08.2024 15:48 Ответить
додайте ще + школа гебістькокремлівських Маслякових - тата та синочка!
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30.08.2024 16:11 Ответить
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30.08.2024 15:49 Ответить
Важливо створити "пояс безпеки" над західними регіонами України, - Умєров, а східні регіони ми віддамо під "рашистський пояс безпеки" .чи як?
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30.08.2024 15:50 Ответить
Ні, пропонує здати ВСІ регіони, крім західного. Той воно віддасть угорцям й полякам.
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30.08.2024 15:58 Ответить
А ще жиріновскій сказав - Западная Украіна нам нє нужна!
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30.08.2024 16:09 Ответить
Обговорили необхідність посилення нашої протиповітряної оборони, наголосив на важливості створення поясу безпеки над західними регіонами України. Це питання має критичне значення для захисту нашої інфраструктури та мирного населення" Джерело:

а інші регіони України хіба не потребують захисту , чи там немає інфраструктури, чи мирного населення? Чи влада вже відмовилась від решти територій?
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30.08.2024 15:54 Ответить
Мабуть на Заході щось там таке з'явилося, що його треба охороняти.
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30.08.2024 15:57 Ответить
Переляк?
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30.08.2024 16:00 Ответить
Ставка...?
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30.08.2024 16:14 Ответить
Быковель...
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30.08.2024 16:29 Ответить
Гуцули?
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30.08.2024 17:43 Ответить
Гуцули - це герметизовані Карпатами кельти. Свинособача історіографія це не визнавала і фальсифікувала, хоча була маса доказів-артефактів. Ано же 3 народи-братья! А тут какіє-та буржуйскіє кєльти… Кацапота зубилами зрубувала зі скель символіку, нищила святилища, підривала сакральні печери і т.д.
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30.08.2024 21:37 Ответить
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30.08.2024 22:34 Ответить
Домик для рыбалки Ермака?
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30.08.2024 19:31 Ответить
Угу, "вичістить"... Як вже ці кацапи дістали... Вони на Цензорі вже живуть.
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30.08.2024 16:04 Ответить
Ще один продавець майбутнього, це вже епідемія якась.
Коли міністр розмірковує про повітряні замки, то виходить наявні проблеми вже вирішено?
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30.08.2024 16:05 Ответить
А центральні регіони ? Нас зливають ?
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30.08.2024 16:09 Ответить
Ну судячи по виборам у 2019 році східні,південі,центральні і північні регіони самі себе злили,скіки проголосувало за квартальну мавпу?Вам нагадати,чи самі подивитесь на результати виборів.
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30.08.2024 16:36 Ответить
Так ви праві , але я за цю мавпу не голосувала ))
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30.08.2024 16:39 Ответить
Це як, 1 : 100 000 ?
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30.08.2024 21:39 Ответить
Орест , якби ви прийшли на цензор в 2015 році , як я , а не .., то знали , хто тут за кого , і кого вибирав .
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30.08.2024 22:03 Ответить
А над іншою територією - не треба? Чи для вас Україна - тільки на заході?
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30.08.2024 16:13 Ответить
А з ***** над західними регіонами партнери повинні *********** пояс безпеки для мирних жителів? Бо ваше все шобло-***** поголовно понакупляли, понаприватизовували земель в тих регіонах і тепер хобуть безпеки? А потім собі с'їбетесь туда, мирні ви жителі наші. А не ****** ви випадково?
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30.08.2024 16:14 Ответить
А над східними регіонами підтяжки?
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30.08.2024 17:13 Ответить
Треба вже відкрити в Україні перший у світі університет обговоріа
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30.08.2024 17:18 Ответить
Так, до Дніпра можно здавати по оманському договорняку , потім зеленська пі* арасня, підпише передих для московії ...а через 5 років максімум, кремль постучить кабами у хату ЄС ...і чим думали ті в ЄС ,хто тягнув цю зеленську шоблу, правити Україною ?
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30.08.2024 17:44 Ответить
Що воно верзе? Тільки західні? А інші регіони вже не Україна?
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30.08.2024 17:45 Ответить
Garry, переглянь результати різних виборів на Сході за років 30...
Переглянь і стули дзюбок назавжди...
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30.08.2024 21:43 Ответить
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30.08.2024 22:28 Ответить
Просто без слів, спеціально для тебе і таких як ти. Якщо є мозок - зрозумієш і замовкниш. Якщо ні - то "debilus zvychaynus"
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30.08.2024 22:32 Ответить
Пояс безопасности- детище Министра Обороны Умерова . Надо запатентовать и засекретить для будущего НАТО.
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30.08.2024 18:52 Ответить
 
 