Важливо створити "пояс безпеки" над західними регіонами України, - Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров взяв участь у неформальній зустрічі міністрів оборони країн ЄС.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Поінформував партнерів про поточну ситуацію на фронті та пріоритетні потреби для ефективної оборони проти агресора. Обговорили необхідність посилення нашої протиповітряної оборони, наголосив на важливості створення поясу безпеки над західними регіонами України. Це питання має критичне значення для захисту нашої інфраструктури та мирного населення" ,- йдеться в повідомленні.
За словами Умєрова, він також наголосив на важливості збільшення інвестицій в оборонну промисловість України.
"Ми маємо власну потужну індустрію, яка потребує підтримки та співпраці з європейськими партнерами. Це сприятиме спільному зміцненню безпеки та обороноздатності Європи", - додав міністр.
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а інші регіони України хіба не потребують захисту , чи там немає інфраструктури, чи мирного населення? Чи влада вже відмовилась від решти територій?
Коли міністр розмірковує про повітряні замки, то виходить наявні проблеми вже вирішено?
Переглянь і стули дзюбок назавжди...