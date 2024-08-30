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Новини Війна
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Важливо створити "пояс безпеки" над західними регіонами України, - Умєров

Умєров обговорив із європейськими колегами посилення ППО України

Міністр оборони Рустем Умєров взяв участь у неформальній зустрічі міністрів оборони країн ЄС. 

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Поінформував партнерів про поточну ситуацію на фронті та пріоритетні потреби для ефективної оборони проти агресора. Обговорили необхідність посилення нашої протиповітряної оборони, наголосив на важливості створення поясу безпеки над західними регіонами України. Це питання має критичне значення для захисту нашої інфраструктури та мирного населення" ,- йдеться в повідомленні.

За словами Умєрова, він також наголосив на важливості збільшення інвестицій в оборонну промисловість України.

"Ми маємо власну потужну індустрію, яка потребує підтримки та співпраці з європейськими партнерами. Це сприятиме спільному зміцненню безпеки та обороноздатності Європи", - додав міністр.

Читайте: Умєров та Єрмак відвідають Вашингтон, щоб переконати США дати дозвіл бити по об’єктах РФ далекобійною зброєю, - CNN

Умєров обговорив із європейськими колегами посилення ППО України

Автор: 

оборона (4776) Євросоюз (13360) Умєров Рустем (595)


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Топ коментарі
+20
Головне, щоб фінансову подушку безпеки не забули собі зробити
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30.08.2024 15:48
+18
Важливо створити "пояс безпеки" над західними регіонами України, - Умєров, а східні регіони ми віддамо під "рашистський пояс безпеки" .чи як?
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30.08.2024 15:50
+12
Так і незрозуміло чим Рустемчик займається весь цей час на посаді.
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30.08.2024 15:48
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Головне, щоб фінансову подушку безпеки не забули собі зробити
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30.08.2024 15:48 Відповісти
Так і незрозуміло чим Рустемчик займається весь цей час на посаді.
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30.08.2024 15:48 Відповісти
Пояс безпеки з шароварами незламності, вишиванкою чесності та оселедцем прозорості.
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30.08.2024 15:48 Відповісти
Рускій, ну от нафіга тобі чужі шаровари? От чогось кацапська рийка вічно в українському тарелі...
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30.08.2024 15:55 Відповісти
А це єдине, на що зелена шобла здатна. Популістський шароварний псевдо-патріотизм, а держава вже завалюється від некомпетентних ідіотів при владі.
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30.08.2024 16:15 Відповісти
Квартальні сценаристи, призери "ліги Сміху", та "Розсміши коміка" трудяться цілодобово, видумуючи викрутасні мессиджі для Зельоних.
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30.08.2024 15:48 Відповісти
додайте ще + школа гебістькокремлівських Маслякових - тата та синочка!
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30.08.2024 16:11 Відповісти
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30.08.2024 15:49 Відповісти
Важливо створити "пояс безпеки" над західними регіонами України, - Умєров, а східні регіони ми віддамо під "рашистський пояс безпеки" .чи як?
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30.08.2024 15:50 Відповісти
Ні, пропонує здати ВСІ регіони, крім західного. Той воно віддасть угорцям й полякам.
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30.08.2024 15:58 Відповісти
А ще жиріновскій сказав - Западная Украіна нам нє нужна!
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30.08.2024 16:09 Відповісти
Обговорили необхідність посилення нашої протиповітряної оборони, наголосив на важливості створення поясу безпеки над західними регіонами України. Це питання має критичне значення для захисту нашої інфраструктури та мирного населення" Джерело:

а інші регіони України хіба не потребують захисту , чи там немає інфраструктури, чи мирного населення? Чи влада вже відмовилась від решти територій?
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30.08.2024 15:54 Відповісти
Мабуть на Заході щось там таке з'явилося, що його треба охороняти.
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30.08.2024 15:57 Відповісти
Переляк?
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30.08.2024 16:00 Відповісти
Ставка...?
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30.08.2024 16:14 Відповісти
Быковель...
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30.08.2024 16:29 Відповісти
Гуцули?
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30.08.2024 17:43 Відповісти
Гуцули - це герметизовані Карпатами кельти. Свинособача історіографія це не визнавала і фальсифікувала, хоча була маса доказів-артефактів. Ано же 3 народи-братья! А тут какіє-та буржуйскіє кєльти… Кацапота зубилами зрубувала зі скель символіку, нищила святилища, підривала сакральні печери і т.д.
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30.08.2024 21:37 Відповісти
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30.08.2024 22:34 Відповісти
Домик для рыбалки Ермака?
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30.08.2024 19:31 Відповісти
Угу, "вичістить"... Як вже ці кацапи дістали... Вони на Цензорі вже живуть.
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30.08.2024 16:04 Відповісти
Ще один продавець майбутнього, це вже епідемія якась.
Коли міністр розмірковує про повітряні замки, то виходить наявні проблеми вже вирішено?
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30.08.2024 16:05 Відповісти
А центральні регіони ? Нас зливають ?
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30.08.2024 16:09 Відповісти
Ну судячи по виборам у 2019 році східні,південі,центральні і північні регіони самі себе злили,скіки проголосувало за квартальну мавпу?Вам нагадати,чи самі подивитесь на результати виборів.
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30.08.2024 16:36 Відповісти
Так ви праві , але я за цю мавпу не голосувала ))
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30.08.2024 16:39 Відповісти
Це як, 1 : 100 000 ?
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30.08.2024 21:39 Відповісти
Орест , якби ви прийшли на цензор в 2015 році , як я , а не .., то знали , хто тут за кого , і кого вибирав .
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30.08.2024 22:03 Відповісти
А над іншою територією - не треба? Чи для вас Україна - тільки на заході?
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30.08.2024 16:13 Відповісти
А з ***** над західними регіонами партнери повинні *********** пояс безпеки для мирних жителів? Бо ваше все шобло-***** поголовно понакупляли, понаприватизовували земель в тих регіонах і тепер хобуть безпеки? А потім собі с'їбетесь туда, мирні ви жителі наші. А не ****** ви випадково?
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30.08.2024 16:14 Відповісти
А над східними регіонами підтяжки?
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30.08.2024 17:13 Відповісти
Треба вже відкрити в Україні перший у світі університет обговоріа
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30.08.2024 17:18 Відповісти
Так, до Дніпра можно здавати по оманському договорняку , потім зеленська пі* арасня, підпише передих для московії ...а через 5 років максімум, кремль постучить кабами у хату ЄС ...і чим думали ті в ЄС ,хто тягнув цю зеленську шоблу, правити Україною ?
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30.08.2024 17:44 Відповісти
Що воно верзе? Тільки західні? А інші регіони вже не Україна?
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30.08.2024 17:45 Відповісти
Garry, переглянь результати різних виборів на Сході за років 30...
Переглянь і стули дзюбок назавжди...
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30.08.2024 21:43 Відповісти
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30.08.2024 22:28 Відповісти
Просто без слів, спеціально для тебе і таких як ти. Якщо є мозок - зрозумієш і замовкниш. Якщо ні - то "debilus zvychaynus"
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30.08.2024 22:32 Відповісти
Пояс безопасности- детище Министра Обороны Умерова . Надо запатентовать и засекретить для будущего НАТО.
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30.08.2024 18:52 Відповісти
 
 