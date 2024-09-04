Умеров в Британии призвал партнеров ускорить поставки Украине необходимого оружия: Это критически важно, чтобы остановить российский террор

Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров во время визита в Британию призвал партнеров ускорить поставки оружия. Также министр отметил необходимость дальнобойного оружия для ударов по военным объектам на территории РФ.

Об этом Умеров сообщил на своей странице в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Минобороны указал, что РФ который день подряд обстреливает украинские города. Вслед за Полтавой и Сумами враг нанес ракетные удары по Кривому Рогу и Львову.

"Во Львове оккупанты цинично попали по жилой застройке. Погибли люди, среди которых - дети. Многие гражданские люди получили ранения. Это произошло в нескольких десятках километров от границы со странами-членами НАТО", - рассказал министр.

Находясь сейчас с рабочим визитом в Великобритании, Умеров обратился к партнерам и союзникам с призывом ускорить поставки Украине критически необходимого оружия и поддержки.

По его словам, во время встречи с министром обороны Великобритании Джоном Гили он отметил необходимость применения дальнобойного оружия для ударов по военным объектам на территории РФ.

"Это критически важно, чтобы остановить российский террор, который сегодня снова унес жизни наших граждан", - подчеркнул Умеров.

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Кроме этого, руководители оборонных ведомств обсудили укрепление сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе.

"Украине нужны новые партнерства и дополнительное финансирование для создания долгосрочных совместных оборонных проектов", - отметил глава Минобороны Украины.

Отдельно министры подняли вопрос развития таких технологий как ракетные системы, дроны, системы РЭБ и наземные роботизированные системы, где Украина уже имеет уникальный опыт и знания.

Напоследок Умеров поблагодарил Британию за неизменную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

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