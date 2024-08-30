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Новости Война
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Британия в ООН: Международное право разрешает Украине удары по территории России

Радбез ООН

Самооборона Украины, согласно положениям ООН, также включает и удары по военным объектам страны-агрессора.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил политический координатор Постоянного представительства Великобритании при Организации Фергус Экерсли, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Прямые удары по гражданской инфраструктуре - это военное преступление. В соответствии со статьей 51 Устава ООН, Украина имеет право на самозащиту от нападений России. Это не лишает ее права проецировать силу на территорию России, если эти действия соответствуют международному праву", - сказал представитель Британии в ООН.

Также Экерсли подчеркнул, что "РФ не может усиливать войну с собственной территории, наращивая удары по гражданскому населению, одновременно ожидая, что Украина не будет пытаться устранить источник угрозы".

Кроме этого, он заявил, что Британия продолжит обеспечивать Украину возможностями, необходимыми ей для защиты своего народа.

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В то же время он подчеркнул, что ни Великобритания, ни ее западные парнеры не стремятся к прямой конфронтации с Россией или более широкой эскалации напряженности.

Напоследок он заверил, что российская дезинформация, угрозы и ложные обвинения не помешают Лондону и союзникам "стойко поддерживать Украину, в том числе предоставляя ей необходимые для защиты своих жителей средства".

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Автор: 

Великобритания (4945) ООН (4163) россия (95441)


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Топ комментарии
+7
Я не можу дочекатися ударів по військових заводах в москві , щоб заграву було аж з Харкова видно
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30.08.2024 23:05
+6
становится очевилним, что украинская власть попросту занимается грязными манипуляциями и банальным шантажом США и Запада, ища надумание причины не наносить удары вглубь территории рашистких окупантов
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30.08.2024 23:18
+5
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30.08.2024 23:41
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Чи є те чим дозволяють?
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30.08.2024 23:04 Ответить
Єрмак не дає!...
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30.08.2024 23:05 Ответить
Я не можу дочекатися ударів по військових заводах в москві , щоб заграву було аж з Харкова видно
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30.08.2024 23:05 Ответить
становится очевилним, что украинская власть попросту занимается грязными манипуляциями и банальным шантажом США и Запада, ища надумание причины не наносить удары вглубь территории рашистких окупантов
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30.08.2024 23:18 Ответить
Очевидно тільки те, що ти не бажаєш вчити українську і неуважно читаєш новини:
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31.08.2024 12:33 Ответить
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30.08.2024 23:41 Ответить
Нафтобаза у кіровській області. Могли б і щельніще поставити
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30.08.2024 23:54 Ответить
Ой, та ладно!
Міжнародне право для США ніколи не було вирішальним аргументом, як "за", так і "проти", коли вони сами бажали по комусь пульнути.
Так і тут це не аргумент.
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31.08.2024 00:23 Ответить
+ +
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31.08.2024 01:21 Ответить
Право то маємо.....жалко шо це право не літає
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31.08.2024 04:24 Ответить
Україну ніби у чомусь виправдовують? А коли постане питання про підрив Каховської ГЕС та окупацію Запорізької АЕС? Про знищення мирного населення? Про визнання московії країною-терористом? Ні? Чи тільки фейковий член радбезу оон виносить там питання про "ущємлєніє прав руцкіх" в Україні?
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31.08.2024 08:36 Ответить
 
 