Британия в ООН: Международное право разрешает Украине удары по территории России

Самооборона Украины, согласно положениям ООН, также включает и удары по военным объектам страны-агрессора.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил политический координатор Постоянного представительства Великобритании при Организации Фергус Экерсли, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Прямые удары по гражданской инфраструктуре - это военное преступление. В соответствии со статьей 51 Устава ООН, Украина имеет право на самозащиту от нападений России. Это не лишает ее права проецировать силу на территорию России, если эти действия соответствуют международному праву", - сказал представитель Британии в ООН.

Также Экерсли подчеркнул, что "РФ не может усиливать войну с собственной территории, наращивая удары по гражданскому населению, одновременно ожидая, что Украина не будет пытаться устранить источник угрозы".

Кроме этого, он заявил, что Британия продолжит обеспечивать Украину возможностями, необходимыми ей для защиты своего народа.

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В то же время он подчеркнул, что ни Великобритания, ни ее западные парнеры не стремятся к прямой конфронтации с Россией или более широкой эскалации напряженности.

Напоследок он заверил, что российская дезинформация, угрозы и ложные обвинения не помешают Лондону и союзникам "стойко поддерживать Украину, в том числе предоставляя ей необходимые для защиты своих жителей средства".

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