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Новини Війна
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Британія в ООН: Міжнародне право дозволяє Україні удари по території Росії

Радбез ООН

Самооборона України, згідно з положеннями ООН, також включає і удари по військових об'єктах країни-агресорки.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив політичний координатор Постійного представництва Великої Британії при Організації Фергус Екерслі, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прямі удари по цивільній інфраструктурі - це воєнний злочин. Відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право на самозахист від нападів Росії. Це не позбавляє її права проєктувати силу на територію Росії, якщо ці дії відповідають міжнародному праву", - сказав представник Британії в ООН.

Також Екерслі наголосив, що "РФ не може посилювати війну з власної території, нарощуючи удари по цивільному населенню, водночас очікуючи, що Україна не намагатиметься усунути джерело загрози".

Крім цього, він заявив, що Британія продовжить забезпечувати Україну можливостями, необхідними їй для захисту свого народу.

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Водночас він наголосив, що ні Велика Британія, ні її західні парнери не прагнуть прямої конфронтації із Росією або ширшої ескалації напруженості.

Наостанок він запевнив, що російська дезінформація, погрози й неправдиві обвинувачення не завадять Лондону та союзникам "непохитно підтримувати Україну, в тому числі надаючи їй необхідні для захисту своїх жителів засоби".

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Автор: 

Велика Британія (5565) ООН (3342) росія (65010)


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Топ коментарі
+7
Я не можу дочекатися ударів по військових заводах в москві , щоб заграву було аж з Харкова видно
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30.08.2024 23:05
+6
становится очевилним, что украинская власть попросту занимается грязными манипуляциями и банальным шантажом США и Запада, ища надумание причины не наносить удары вглубь территории рашистких окупантов
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30.08.2024 23:18
+5
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30.08.2024 23:41
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Чи є те чим дозволяють?
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30.08.2024 23:04 Відповісти
Єрмак не дає!...
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30.08.2024 23:05 Відповісти
Я не можу дочекатися ударів по військових заводах в москві , щоб заграву було аж з Харкова видно
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30.08.2024 23:05 Відповісти
становится очевилним, что украинская власть попросту занимается грязными манипуляциями и банальным шантажом США и Запада, ища надумание причины не наносить удары вглубь территории рашистких окупантов
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30.08.2024 23:18 Відповісти
Очевидно тільки те, що ти не бажаєш вчити українську і неуважно читаєш новини:
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31.08.2024 12:33 Відповісти
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30.08.2024 23:41 Відповісти
Нафтобаза у кіровській області. Могли б і щельніще поставити
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30.08.2024 23:54 Відповісти
Ой, та ладно!
Міжнародне право для США ніколи не було вирішальним аргументом, як "за", так і "проти", коли вони сами бажали по комусь пульнути.
Так і тут це не аргумент.
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31.08.2024 00:23 Відповісти
+ +
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31.08.2024 01:21 Відповісти
Право то маємо.....жалко шо це право не літає
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31.08.2024 04:24 Відповісти
Україну ніби у чомусь виправдовують? А коли постане питання про підрив Каховської ГЕС та окупацію Запорізької АЕС? Про знищення мирного населення? Про визнання московії країною-терористом? Ні? Чи тільки фейковий член радбезу оон виносить там питання про "ущємлєніє прав руцкіх" в Україні?
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31.08.2024 08:36 Відповісти
 
 