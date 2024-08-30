Британія в ООН: Міжнародне право дозволяє Україні удари по території Росії
Самооборона України, згідно з положеннями ООН, також включає і удари по військових об'єктах країни-агресорки.
Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив політичний координатор Постійного представництва Великої Британії при Організації Фергус Екерслі, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Прямі удари по цивільній інфраструктурі - це воєнний злочин. Відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право на самозахист від нападів Росії. Це не позбавляє її права проєктувати силу на територію Росії, якщо ці дії відповідають міжнародному праву", - сказав представник Британії в ООН.
Також Екерслі наголосив, що "РФ не може посилювати війну з власної території, нарощуючи удари по цивільному населенню, водночас очікуючи, що Україна не намагатиметься усунути джерело загрози".
Крім цього, він заявив, що Британія продовжить забезпечувати Україну можливостями, необхідними їй для захисту свого народу.
Водночас він наголосив, що ні Велика Британія, ні її західні парнери не прагнуть прямої конфронтації із Росією або ширшої ескалації напруженості.
Наостанок він запевнив, що російська дезінформація, погрози й неправдиві обвинувачення не завадять Лондону та союзникам "непохитно підтримувати Україну, в тому числі надаючи їй необхідні для захисту своїх жителів засоби".
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Міжнародне право для США ніколи не було вирішальним аргументом, як "за", так і "проти", коли вони сами бажали по комусь пульнути.
Так і тут це не аргумент.